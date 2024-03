Suba de tarifas: Córdoba lanzó un plan de financiamiento en tres cuotas para pagar las boletas

El propio gobernador confirmó que "habrá tres cuotas a una tasa preferencial" para los clientes residenciales y que las pymes podrán "pagar en cuotas el incremento" que tengan respecto de las boletas anteriores.

"Ustedes que tienen pymes, deben saber que todo el incremento que deban soportar en el costo de los consumos va a poder ser financiado en tres cuotas; lo hacemos así porque seguramente no lo esperaban y no pudieron ahorrar o prepararse", remarcó Llaryora para traer tranquilidad a los empresarios en el Hotel Quinto Centenario.

"En este cuello de botella, que no estaba previsto, vamos a financiar a las pymes, a los parques industriales y a los vecinos", aseguró el mandatario cordobés.

Financiamiento eléctrico Córdoba.jpeg Córdoba presentó un plan de financiamiento de la energía eléctrica. X: @MartinLlaryora

Martín Llaryora volvió a cuestionar la falta de un "paquete productivo" del Gobierno

En su discurso, Llaryora volvió a enfatizar que si bien apoya los "cambios de shock" que propone el gobierno de Javier Milei, reafirmó que al país le hace falta "un paquete productivo" para equilibrar las consecuencias del plan fiscal.

"Cuando en diciembre tuvimos un primer encuentro (con Milei) entendí que había que tomar medidas de shock. En eso avalo lo que hizo el presidente Milei. Ya no hay más 100 días (de aguante). Eso era en la etapa analógica pero no hoy. Y uno puede compartir algunas medidas o no, pero había que tomarlas", reconoció.

En ese sentido, justificó sus propias medidas de diciembre cuando tuvo que aumentar aportes personales y subir contribuciones a la Caja jubilatoria local, además de negociar salarios a la baja. "Sabíamos que la búsqueda del equilibrio fiscal iba caer con peso sobre las provincias", argumentó.

El Presidente no es culpable de la situación que heredó. Para nada. Y claramente había que hacer cambios. Después, la discusión de más o menos, como las retenciones. Es la defensa de los intereses de los cordobeses. No es personal".