Exsecretario de DDHH de Macri no conocía la bandera del Orgullo Trans y tuiteó furioso

"Edificio de la Cancilleria Argentina. Ninguna concepción o política de Derechos Humanos puede justificar esta ofensa a la bandera nacional. No hay intervención artística que lo justifique. Tampoco fundamento ideológico alguno. Es un agravio enorme que debe ser reparado. Vergüenza", tuiteó furioso, al confudirse la bandera argentina con la del Orgullo Trans, que pensó que estaba intervenida.

"Soy defensor de las políticas sobre diversidad. Estoy contra toda discriminación, no hay duda de eso. No se debe y no hay porqué intervenir la bandera nacional. Ese es mi punto", agregó.

El posteo se viralizó y cientos de usuarios le escribieron para marcarle su error. "¿Cuál sería la ofensa de manifestar apoyo a la diversidad sexual en el mes internacional del orgullo?", dijo un tuitero. "No conocés la bandera trans, pero te autoproclamás defensor de la diversidad. ¿Cómo defendés algo que no conocés?", agregó un segundo.

Advertido de su equivocación, Avruj volvió a volcarase a sus redes sociales para pedir disculpas. "Me debo retractar de mi error. Es la bandera del orgullo trans, no es intervención a la bandera nacional. Pido disculpas", indicó.

Avruj fue secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.