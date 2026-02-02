La Policía Federal y el FBI frustraron un doble atentado escolar planificado por menores en Jujuy y Buenos Aires + Seguir en









La investigación se originó por un alerta emitido por el organismo de EEUU ante la circulación en redes sociales de mensajes de odio. Los adolescentes, que no se conocían personalmente, estaban en contacto de manera virtual.

La fuerza federal realizó un allanamiento en cuatro domicilios donde secuestraron objetos de interés para la causa.

La Policía Federal Argentina (PFA) frustró un doble atentado de odio planificado por dos menores de edad contra distintos colegios ubicados en las provincias de Buenos Aires y Jujuy, donde cursaban sus estudios secundarios. Los adolescentes, de entre 15 y 16 años, no se conocían personalmente, pero mantenían contacto de manera virtual.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el Federal Bureau of Investigation (FBI), el cual advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

Mediante un comunicado de prensa, la PFA informó que en la investigación “se alertaba sobre conversaciones con mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial mantenidas por dos usuarios de una reconocida red social, en las que manifestaban su intención de llevar adelante una masacre escolar".

allanamiento adolescentes atentado Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

La investigación derivó en la intervención judicial a través del Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 que ordenó los allanamientos. “Con las pruebas aportadas por los investigadores, el magistrado ordenó los allanamientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, para uno de los operativos a llevarse a cabo en la provincia de Jujuy, se solicitó la colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA", informó la policía.

Como resultado de los cuatro procedimientos, lograron incautar cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa. La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.