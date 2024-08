Una diputada libertaria criticó a su bloque y reavivó la interna: "Nada en este espacio es normal"

Como respuesta, Bonacci cuestionó el accionar de sus compañeros de bloque y exigió explicaciones por parte de Gabriel Bornoroni, el líder de la fuerza en la Cámara de Diputados : "La diferencia es que yo salí a los medios a decir la verdad. Hay un común denominante entre las fuentes libertarias y es que: les gusta hablar mal de los compañeros de bloque en off. Todos cagones . Y lo que esta pasando, es que, el único que debería dirigir el bloque y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado Gabriel Bornoroni , pero no es lo que sucede. Nada en este espacio es normal".

Foto visita represores.png La foto que confirmó la visita de diputados libertarios a represores.

La diputada también respondió a las acusaciones en su contra por no haber dado quórum en la sesión del pasado 7 de agosto y culpó a esa "falta de liderazgo" que da lugar a que "una diputada se toma el lujo de señalarme a mi como ‘funcional a los K’ por haber llegado tarde a la sesión porque el vuelo AR 1711 no despego por una falla técnica”.

En ese sentido, señaló a Lilia Lemoine de hacer "declaraciones falaces públicamente" e indicó que no le dejó otra opción que responderle públicamente: "Derecho a replica siempre… No solo miente sino que, además, busca manchar nuestro trabajo. Como buscó manchar la reputación de colegas mujeres de este mismo bloque, contando intimidades y vaya a saber uno que más".

Luego, Bonacci se dirigió a los "twiteros termo y los NN" y escribió: "Les explico que dentro del bloque hay muchos sub-bloques que siempre han buscado la manera de trabajar en conjunto y bien (ya sea en comisiones o armando proyectos) porque hay una enorme falta de información veraz, horizontal y creíble que se reemplaza por impostura, dejar pasar y fingir desconocimiento léase: fingir demencia”.

“Venimos armando el espacio desde 2019, y algunos partidos como el que represento (UNITE) desde hace 30 años. Ninguno de nosotros es dueño absoluto de las ideas de la libertad, pero todos somos responsables que la esperanza no se caiga. Sin conducción y orden no se puede. A diferencia de los funcionarios del Ejecutivo estamos en la Cámara por voluntad popular, no estamos a tiro de un decreto... eso multiplica nuestra responsabilidad para con la gente y el movimiento. Y como dijo Marcela Pagano ‘no me callo más’”, concluyó.

En la imagen se ve a cinco diputados libertarios posando y sonriendo junto a un grupo de represores condenados, entre los que encuentran Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti.

Los legisladores que aparecen en la foto son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro. En la fotografía no salió Bonacci, quien luego confirmó que fue parte del encuentro.

Además de Astiz, Donda y Guglielminetti, en la foto se ven los represores Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).