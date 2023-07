Venta de candidaturas: Javier Milei le envió una carta a Casal y denunció una "ilegítima intromisión en las elecciones"

Así las cosas, en su misiva al procurador Casal, el diputado liberal afirmó que "la real gravedad institucional es la ilegítima intrmisión del Dr. Ramiro Gónzalez en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una 'incursión de pesca'".

En esa tónica, Milei denunció que la investigación busca "menoscabar" su imagen, la de sus colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza.

Por otra parte, el economista consideró que "permitir la utilización de 'investigaciones preliminares' bajo cualquier otro fin que no sean establecidos en la ley de creación del Ministerio Público Fiscal perjudica la división de poderes, afecta la democracia y, fundamentalmente, la confianza en la gente del Poder Judicial y en la libre elección".

Acto seguido, le dijo al procurador: "Compartirá Dr., que no se puede permitir el uso de facultades conferidas por Ley a los Fiscales de la Nación para confundir a la gente, interferir en procesos democráticos e intentar favorecer a ciertos partidos o candidatos".

Nuevos testimonios contra Milei

Una exaliada y una exmilitante de Javier Milei ratificaron este martes sus acusaciones contra La Libertad Avanza (LLA) al declarar ante el fiscal que investiga la supuesta venta de cargos en esa organización política, mientras la agrupación pidió participar de la investigación judicial y presentó una lista con unos cien candidatos del espacio desestimando las denuncias, informaron fuentes tribunalicias.

El fiscal federal Ramiro González convocó a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, exaliada de Milei, y a Mila Zurbriggen, exmilitante de LLA para que aportaran información sobre la presunta venta de cargos en el partido del precandidato presidencial libertario.

Javier Milei y Victoria Villarruel, candidatos presidenciales de La Libertad Avanza.

Zurbriggen, emprendedora digital, afirmó que supo de la venta de cargos en La Libertad Avanza a través de "terceros" y sostuvo que teme por su "seguridad", según precisaron fuentes de la investigación.

A principios de año Zurbriggen había dicho a Télam que el objetivo de LLA se había "desvirtuado" y que "se vendían candidaturas por favores sexuales".

Fleitas dijo, en cambio, que no tuvo conflicto con LLA, sino con la junta promotora de ese partido porque le pidieron nombrar a sus colaboradores en la Legislatura cuando resultó electa, informaron las fuentes.

Como parte de esta investigación preliminar el fiscal González también tomó declaración el viernes pasado al exdirigente del espacio de Milei, Carlos Maslatón.

El abogado ratificó sus declaraciones públicas y dijo que recibió denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de "operadores" de La Libertad Avanza.

Además, aportó nombres, casos puntuales y aseguró que se implementó un sistema de "franquiciado político" en el espacio "libertario".

"Si no pagan y se hace una publicación con Milei se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto 'franquiciado político'. El que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones de que hay gente que pagó el canon y no integró las listas", se explayó el comentarista político ante el fiscal.