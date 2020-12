Cristina: "Hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas"

De cara a ese objetivo, encomendó como "una tarea fundamental durante el año q viene" comenzar a "alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas".

De acuerdo a su punto de vista, una de las consecuencias favorables de este emparejamiento estará representado en el movimiento de la actividad económica, la cual "en un 65,70% se da a través de la demanda".

"A la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles", graficó la mandataria y resaltó: "No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Doce años y medio en la República Argentina lo hicimos, y por eso, además de la unidad, volvimos".

Ante esa mención, Fernández de Kirchner recordó que en ese tiempo "los argentinos podían comer carne" porque tanto su administración como la de su difunto esposo, Néstor, "cuidaban la mesa tomando medida que a algunos sectores les parece antipática y autoritarias".

Con ese puntapié, señaló a los grupos que, al no contar con el aval suficiente en ambas cámaras, acuden al Poder Judicial y utilizan la estrategia de lawfare.

Ese recurso, indicó, "es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar y decidir y autorizar" y no sólo "para estigmatizar a los dirigentes populares".

"Por eso le digo a todas y todos, todos aquellos que tengan miedo o que no se animen, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o legislador, vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe sea para defender definitivamente lo intereses de Pueblo", finalizó.