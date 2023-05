Victoria Tolosa Paz y Wellington Dias mantuvieron un encuentro para fortalecer políticas sociales

Por su parte, el ministro Wellington Dias, expresó su alegría por recibir a Victoria Tolosa Paz y destacó las coincidencias en las políticas para las familias vulnerables y las infancias: “tuvimos la oportunidad de conversar sobre la experiencia de Argentina que tiene una gran preocupación por el bienestar de las infancias y de cuidar de quienes más lo necesitan, como también lo tiene Brasil. Hemos decidido trabajar juntos y hermanados con la experiencia de los dos países para alcanzar lo mejor para nuestros pueblos”, dijo.

Tolosa Paz le transmitió al ministro brasileño las consecuencias sufridas por las políticas implementadas durante el macrismo donde millones de personas quedaron en la pobreza al igual que Brasil con el gobierno de Jair Bolsonaro, destacó la política social por excelencia en Argentina que es la Asignación Universal por Hijo (AUH) “que Macri no pudo quitar al igual que Bolsonaro no lo pudo hacer con “Bolsa familia”; y la Asignación familiar.

Finalmente, Tolosa Paz destacó que la reunión con el par brasileño expresó la esencia de la preocupación del presidente Alberto Fernández, que son fortalecer los lazos de intercambio regional y obtener el apoyo necesario de Brasil para paliar la situación crítica de disponibilidad de divisas en Argentina, pero teniendo en cuenta que la otra cara de la moneda es la asistencia social y el mejoramiento de las políticas sociales.

“Acompañé al presidente en esta visita a Brasil porque estamos muy ocupados en monitorear el avance de la política social y creemos qué hay mucho para aprender e intercambiar en ese sentido con el proyecto de Lula para el área social. Alberto está convencido que lo económico debe ir siempre de la mano de lo social”, expresó y añadió: “de hecho se está monitoreando en forma permanente las medidas tomadas en las últimas semanas: el bono otorgado a los titulares del Plan Potenciar Trabajo en el mes de abril de $ 17.375 y el aumento del 35 % en la tarjeta AlimentAR. En ese monitoreo y seguimiento permanente se sigue estudiando las próximas medidas a tomar para seguir fortaleciendo el plan de inversión social en Argentina”.