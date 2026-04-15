Victoria Villarruel respondió a las críticas de Lilia Lemoine: "Pide silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor" + Seguir en









Ambas integrantes de La Libertad Avanza volvieron a protagonizar un fuerte cruce en las redes sociales. La disputa comenzó cuando la diputada acusó a la vicepresidenta de no poder quedarse "callada" por 4 años.

Lemoine, Villarruel y un fuego cruzado que ya es costumbre dentro de LLA.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a protagonizar un fuerte cruce en las redes sociales con Lilia Lemoine, en un capítulo que ya se vuelve costumbre dentro de La Libertad Avanza. “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”, respondió la titular del Senado ante las críticas esbozadas por la diputada.

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En detalle, todo comenzó cuando Lemoine respondió un tuit de un usuario en la red social X. Allí, llevo adelante un duro cuestionamiento al desempeño y el posicionamiento de Villarruel: "Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas".

Las crítica de la diputada no se quedaron ahí: "La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2044112834041102376&partner=&hide_thread=false Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas. La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor... https://t.co/9x5y8w3TLu — Lilia Lemoine (@lilialemoine) April 14, 2026 La respuesta de Victoria Villarruel a las fuertes críticas de Lilia Lemoine Tras el ataque iniciado por la diputada - algo ya habitual en la relación entre ambas figuras de LLA -, la vicepresidenta respondió también de manera tajante. Usando de base la defensa de un usuario de X, Villarruel apuntó directamente contra Lemoine y su rol en el Gobierno.

"La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana", apuntó la titular del Senado.

Luego, en otro mensaje, Villarruel se preguntó: “No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a (Leila) Gianni, (Andrés ”Nene") Vera o (Sebastián) Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener uds, mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27". image Otro de los mensajes de Villarruel contra la gestión de Javier Milei. @VickyVillaruel La nueva discusión entre ambas terminó con una nueva acusación de Lemoine: "Está desesperada por figurar la domadora de bombillas que tardó 2 años en responder? (...) Las encuestas REALES deben haber sido lapidarias... para salir a ver si la cosplayer la levanta. Pues creo que voy a dejar de nombrarla”. Fuego cruzado El episodio en X refleja una larga lista de cruces entre Villarruel y Lemoine. El último tiempo, las críticas de la diputada apuntaron directamente contra las supuestas aspiraciones personales de la vicepresidenta, a quien también acusó de querer negociar con la oposición para competir con el presidente Javier Milei. El análisis de Lemoine la llevó a denunciar en un video una supuesta alianza política con Juan Grabois para introducir el "nazismo católico". “Qué interesante, cuéntame más”, respondió en las redes sociales la titular del Senado en tono irónico. En agosto pasado, la tensión entre ambas escalo hasta un punto en el que la diputada le exigió a la vicepresidenta que deje su cargo: "Renunciá, Victoria".