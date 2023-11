Villarruel y otra polémica declaración: "Hay mujeres que están abortando chicos a término"

"También debo decirte algo: me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumento serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la Ley en 2020. Creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad", agregó en declaraciones con TN.