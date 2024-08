Visita a represores: el abogado de Lourdes Arrieta remarcó que "el único responsable es Martín Menem"

Al ser consultado sobre el encuentro del que participaron los legisladores libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, el letrado agregó: "La visita fue el 11 de julio, ¿cuánto tiempo se tomó para aclarar esto Martín Menem? ¿Por qué no juntó a su gente? Un líder de un equipo no puede actuar de esa manera. Tiene que dar explicaciones. Arrieta las pidió y no le fueron dadas. ¿Por qué no aclaró? Mi interpretación es que fue un 'callate que esto se olvida'", dijo en diálogo con C5N.