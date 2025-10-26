Reapareció José Luis Espert: "Siempre me consideré un ciudadano común que venía a aportar a la política"

El excandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza emitió su voto en medio de una fuerte guardia periodística. Se retiro sin hablar: "Dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes", expresó.

El excandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert , votó este domingo de elecciones 2025 ante una guardia periodística que lo esperaba, tras el escándalo por vínculos con el empresario Fred Machado y presunto lavado de dinero.

En silencio, con tono bajo, el diputado nacional llegó para emitir el sufragio. "Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia", expresó Espert al salir del cuarto oscuro.

Ante la insistencia de los periodistas, Espert dejó algunas definiciones, en medio de su silencio por el caso de Machado. "Ya dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes" , expresó abatido el diputado libertario.

En otro momento, al circular por la sede donde votó, Espert soltó: "Siempre me consideré un ciudadano común que venía a aportar a la política" . "Me ubico en el lugar que me corresponde", aseguró.

La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez , avanza en la causa contra el diputado José Luis Espert, investigado por presunto de dinero , y ordenó operativos de allanamiento en un estudio contable vinculado al economista.

Los operativos son una continuación del allanamiento de la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre en el marco de la causa por el pago de u$s200.000 que el diputado habría recibido de "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, informó la agencia Noticias Argentinas.

El estudio contable pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado, y está ubicado en la calle Merced al 1200. En el oficio de la fiscalía se buscaba "información relacionada a Fred Machado", aseguraron fuentes citadas por elDiarioAR. Los efectivos de Gendarmería, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de "hoy cerrado" en la puerta del estudio.

José Luis Espert, más complicado por su vínculo con Fred Machado

El pilar de la investigación es el vínculo entre Espert y Machado. El economista recibió u$s200.000 del empresario durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta a su nombre en el Banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo que ascendería a u$s1.000.000. Además del dinero, el entonces candidato libertario habría recibido apoyo logístico con el uso de una camioneta blindada y un avión privado, en el que reconoció haber viajado al menos 35 veces.

Luego de que se destaparan los detalles del vínculo, Espert decidió renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, había revelado que el diputado utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia, lo que generó "incomodidad a los aportantes".