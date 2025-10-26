Votó Maximiliano Pullaro: "Me da la sensación que va a haber más participación"







El Gobernador de la Provincia de Santa Fe confió en que habrá mayor concurrencia a las urnas y remarcó la necesidad de diálogo y consenso tras los comicios.

El gobernado de Santa Fe, Maximiliano Pullaro votó temprano.

El Gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, emitió su voto esta mañana en su ciudad natal de Hughes y ofreció declaraciones respecto a los comicios de este 26 de octubre.

El mandatario consideró que esta jornada “es un día muy importante para la República Argentina y para la provincia de Santa Fe”, y que representa un momento clave para reafirmar la voluntad popular. “Ya los diferentes espacios políticos mostramos todo lo que teníamos para mostrar. Ahora es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país”, afirmó.

En una conferencia de prensa, el Gobernador señaló que “las encuestas no se equivocan” y destacó que “las mesas testigo rápidamente te dan el resultado electoral. A las 19hs ya se sabe cómo es la elección”. En ese sentido, subrayó que está en juego “una nueva Argentina, una Argentina distinta a partir de mañana”.

El gobernador, referente de Provincias Unidas -espacio que formó junto a otros 5 mandatarios provinciales-, sostuvo que el resultado de esta jornada abrirá un nuevo escenario institucional: “Se empieza a discutir una nueva Argentina, una Argentina distinta a partir de mañana, en la que, por lo que pareciera, nadie va a tener mayoría legislativa como para imponer políticas públicas. Lo que viene tiene que ser diálogo, consenso y reflexión”, afirmó.

Al referirse a la propuesta de su espacio, Pullaro subrayó que “Provincias Unidas se construyó con mucho esfuerzo desde el interior productivo, para ofrecer una mirada distinta de la Argentina y de los valores que queremos representar”. En esa línea, destacó la campaña de la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional del espacio: “Gisela fue muy clara durante toda la campaña en contar las ideas que va a impulsar en el Congreso. Fue una propuesta con contenido, con debate, que buscó dejar en claro dónde uno está parado y qué modelo de país defiende”.

Sobre la modalidad de votación, señaló: “Voté en boleta única, es el formato que tenemos en la provincia. Lo viví más práctico. Creo que va a votar mucha más gente porque es una elección importante y me da la sensación de que va a haber más participación”. Quiénes pueden votar en las elecciones 2025 El derecho al voto se extiende a argentinos nativos y naturalizados, así como a extranjeros residentes que cumplan los requisitos del Código Electoral Nacional. Los ciudadanos argentinos pueden votar a partir de los 16 años , siempre que tengan residencia permanente en el distrito correspondiente y no estén inhabilitados judicialmente .

Los ciudadanos naturalizados están habilitados a partir de los 18 años .

Los extranjeros residentes permanentes , con DNI extranjero y registro en el padrón , pueden votar desde los 16 años .

También están habilitadas las personas privadas de la libertad, siempre que figuren en el padrón y no tengan restricciones judiciales. Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina? Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto. Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población. Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.