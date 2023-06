Wado de Pedro se reunió con Claudio Lozano de Unidad Popular por el armado del Frente de Todos

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro , se reunió este lunes con referentes de Unidad Popular (UP) por el armado del Frente de Todos (FdT) ante las elecciones primarias PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre.

El encuentro se hizo en el despacho de De Pedro en Casa Rosada y estuvieron Claudio Lozano, precandidato presidencial de esa fuerza; el sindicalista y concejal Víctor de Gennaro , presidente del Congreso Nacional de UP, y Hugo "Cachorro" Godoy , integrante de la Mesa Nacional y secretario general de ATE y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) , entre otros.

El economista refirió que con "el primero que había que tomar contacto era con 'Wado'", más allá de que el ministro aún no anunció su precandidatura presidencial.

"No hay una disputa de candidaturas solamente, es una disputa de proyectos, y consecuentemente tiene que ver con el armado político general", expresó.

"Venimos a dar el mensaje de que estamos para un armado político que sostenga un determinado proyecto", señaló, y agregó que "vinimos a verlo a él" porque "estamos totalmente abiertos y a disposición".

Armado político de cara a las PASO

Para el precandidato de UP, "el resultado de la reunión fue tener un nivel de coincidencia importante y, obviamente, la posibilidad de pensar, de acuerdo a como se dé el desarrollo, en un armado político común".

Lozano dijo que hay que "entender que más allá de lo que dicen las encuestas, donde plantean tres bloques -el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los libertarios-, se pierde de vista que hay otro bloque muy importante, casi similar a los otros tres, que tiene que ver con los que no saben, no contestan o que no tienen idea de qué hacer en este contexto".

Para Lozano, ese voto del indeciso "se consigue expresando un proyecto concreto y elaborado". "La gente no vota por un programa escrito en un papel, vota si cree aquello que le presentan", concluyó.

De Gennaro calificó la reunión de "esperanzadora" porque "hay que apuntar a ese proceso con la participación de la gente". Añadió que De Pedro "es hijo de una generación diezmada, un proyecto colectivo diferente y hacia eso apuntamos".

El concejal de Lanús contó que "somos un partido que está cumpliendo 10 años. Hace 10 años estábamos en cinco provincias y hoy en 19, en 17 con personería y con protagonismo".

Según De Gennaro, "hay que confiar en el pueblo y hay que ir hacia adelante" porque "es la única manera de derrotar a la derecha".

Pidió no volver "a lo que fue el macrismo o el liberalismo que se implantó durante distintas etapas".