"Yo tengo la misma mirada que Cristina de la Justicia", dijo el Presidente tras la carta contra la Corte

“Es muy obvio que el sistema judicial en Argentina está funcionando mal. Quiero tener una Justicia que funcione con jueces dignos”, remarcó y agregó: “Creo que sería muy bueno que la vocación corporativa que tiene la Justicia la use para mejorarse porque está funcionando mal”, insistió el primer mandatario.

“Trato de no hacer nombres para no complicar las cosas”, dijo el mandatario durante la entrevista en la señal de noticias para diferenciarse de los términos de la carta. Pero criticó la aceptación de per saltum por la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi y lo comparó con la ausencia de fundamentos en el caso Boudou. “No me opongo si es una solución”, advirtió sobre una eventual ampliación de la Corte, a la que le pidió relfexión acerca del estado del Poder Judicial. “No lo sé”, dijo sobre si existen causales de juicio político a los integrantes del máximo Tribunal, lo que pareció ir en sentido contrario a las intenciones del oficialismo. En otro tramo, consideró probado el caso “D’Alessio” como un modo operacional que tenía el macrismo respecto a su modo de relacionamiento y presión en tribunales. También disparó críticas sobre el fiscal Carlos Stornelli que continúa en funciones pese a las acusaciones que pesan sobre él en el desarrollo de la causa “cuadernos”. Destacó que envió como candidato a la Procuración a Daniel Rafecas, pero apuntó a la oposición respecto al empantanamiento del pliego en el Senado.

Más temprano, y debido a los feriados, la Corte llevó adelante su encuentro semanal vía Zoom. Según pudo saber Ámbito, no hubo referencia alguna de los ministros respecto al tono de la carta de Cristina publicada el día anterior. Entre los fallos que se conocieron estuvo la ratificación de la absolución de Carlos Carrascosa en el crimen de su esposa María Marta García Belsunce. Fuentes judiciales indicaron que no hubo alusión en la charla de los ministros ni fue un tema que discutieran los equipos de trabajo de los jueces.

Ayer, en una carta titulada “A un año... Balance”, la vicepresidenta destacó la labor que cumplió el Senado durante el último año, elogió la reacción que tuvo el Gobierno para ampliar el sistema de salud en el contexto de la pandemia de coronavirus y criticó a la Corte y a sus integrantes por sostener “el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el FMI”.

“Lo que dijo ayer Cristina es un llamado de atención para todos. Coincido con que la Justicia no está funcionando bien en Argentina. Y no se trata de preservar a alguien que eventualmente está sometido a un proceso judicial, sino que lo que dijo Cristina es mucho más profundo”, dijo el Presidente. Y añadió: “Tengo que confesar que comparto mucho con lo que afirmó porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia”. “No podemos resolver esto porque la Justicia tiene una lógica corporativa que le hace muy impermeable a cualquier posibilidad de cambio, y eso hay que cambiarlo porque eso así no está funcionando”, agregó. El Presidente volvió a hacer alusión a que quedó trabada en Diputados su proyecto de reforma judicial. “Esta Justicia así no le sirve a nadie”, concluyó.