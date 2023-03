Por los cortes de luz, Kicillof debió suspender su discurso ante la Asamblea Legislativa

Cerca de las 19, una hora después de lo pactado, desde el entorno del gobernador comenzaron a dar a conocer la situación. Los legisladores presentes recibieron un mensaje en el que se les comunicaba la decisión: “La sesión se levanta por los motivos que ya conocen. Les aviso ni bien tengamos novedades de cuando se convocaría nuevamente”, recibieron en sus teléfonos.

Tras reunirse con sus ministros, el gobernador resolvió no dar su discurso. “No podemos salir a hablar de gestión con la gente sin luz, con calor extremo y en algunos lugares sin agua”, le dijo una fuente provincial a este medio.

Adentro, los legisladores de la oposición lo esperaban con algunos carteles a medida. Desde Juntos por el Cambio, los diputados tenían preparados unas pancartas con un mensaje referido a la educación: “No al adoctrinamiento en las escuelas”. Por su parte, los dos referentes de la izquierda habían colocado otro que decía “Fuera los políticos del FMI”.

Luego de dar a conocer la novedad, el jefe de Asesores del gobernador, Carlos Bianco, y la ministra de Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron las razones de la suspensión. “Nos reunimos con los representantes políticos y se decidió posponer este mensaje para otro fecha. Veremos mañana cómo sigue esta situación. Una vez que hayamos monitoreado todo, en conjunto con los bloques al oposición daremos una nueva fecha”, dijo el exjefe de Gabinete.

Los intendentes que habían llegado para formar parte del discurso de Kicillof emprendieron la vuelta a sus distritos para atender el estado de situación local debido a los cortes. Afuera, pasadas las 19 los militantes que se habían congregado en la plaza comenzaron a desconcentrar. Y se llevaron con ellos algunos de los pasacalles que postulaban al gobernador para su reelección.

Tono reeleccionista

Vale mencionar que el mandatario tenía preparado un discurso a largo plazo y con tono reeleccionista. Kicillof iba a aprovechar la ocasión para marcar algunos de los logros de su gestión y, de esa manera, poner la mirada en el futuro apostando a otro mandato a través de un extenso discurso en el que aprovecharía para recordar la forma en la que encontró la Provincia, lo realizado durante la pandemia, los avances en Salud, Educación (con el reciente acuerdo paritario), Seguridad e Infraestructura.

Otro de los ejes que quedarán pendiente hasta la próxima convocatoria tenía que ver con la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y críticas a la corte por la coparticipación.

El precandidato a gobernador por Juntos, el diputado nacional Diego Santilli, ya se encontraba en el recinto con el fin de escuchar el mensaje de Kicillof. Sin embargo, no pudo ser. Eso sí, no desaprovechó la oportunidad para castigar al mandatario: “Fue el ministro de Economía que menos coparticipación le dio a los bonaerenses. Si no hubiese sido por María Eugenia Vidal, la provincia tendría tres puntos menos”, descargó.