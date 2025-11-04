Brutal choque en José C. Paz: habló el abogado de Michael Carballo y culpó al matrimonio fallecido







Mientras el joven sigue detenido, su defensor aseguró que el Renault 12 “se interpuso al paso” de la Amarok. Los familiares de las víctimas piden ayuda para costear los velorios.

Declaró el abogado de Michael Carballo y dijo que no estaba alcoholizado.

El abogado de Michael Carballo, el joven detenido por el accidente en José C. Paz que dejó un matrimonio muerto y tres hijos heridos, acusó a las víctimas de haber provocado el choque. Juan Carlos Osorio, su defensor, afirmó en un comunicado que “el Renault 12 se interpone al paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”.

Carballo, de 23 años, continúa bajo arresto mientras la fiscalía y la Policía trabajan en las pericias finales. Está imputado por homicidio culposo agravado por la muerte del matrimonio y lesiones culposas agravadas por las heridas que sufrieron los tres menores, de 7, 11 y 14 años.

jose c paz accidente michael carballo Los argumentos de la defensa En el texto difundido por Osorio y al cual accedió NA, el abogado buscó despejar rumores y defender la conducta de su cliente. Aclaró que Carballo “posee licencia de conducir desde hace seis años” y negó cualquier vínculo con políticos o empresarios: “No es familiar ni allegado de ningún político, ni hijo del dueño del boliche Tornado”.

Además, sostuvo que el test de alcoholemia realizado en el lugar del siniestro arrojó resultado negativo y que el joven no estaba bajo los efectos de drogas. “A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos”, señaló Osorio.

José c. Paz choque El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. X: @mauroszeta Una familia destrozada Las víctimas fueron identificadas como Renzo y Eliana Benítez, padres de los tres menores que viajaban con ellos en el auto familiar. Dos de los niños ya recibieron el alta médica, mientras que la mayor, de 14 años, continúa internada en el Hospital Garrahan con graves heridas.

Los familiares de la pareja, en medio del dolor, iniciaron una colecta solidaria para poder cubrir los gastos de los velorios. Mientras tanto, la comunidad exige justicia por el matrimonio fallecido y por los tres hermanitos que sobrevivieron al trágico impacto.