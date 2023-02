Radicales calientan más la interna de Juntos por el Cambio con presiones

Ante las radios, el radical también remarcó que "existe un nuevo radicalismo"y que "no es sólo ganar las elecciones, sino hacer una nueva mayoría social para transformar al país", pero aseguró que, según considera “hay un aislamiento mediático para conmigo desde las elecciones pasadas, medios que antes me querían como neurólogo ahora ni me llaman", aseguró.

"No veo al kirchnerismo ni al PRO pudiendo convocar a una mayoría. El próximo Gobierno tiene que tener la habilidad de liderar uniéndonos, no con más división, y con esperanza, no con miedo".

Dijo también, Manes, que "el radicalismo tiene un rol histórico" y que "la sociedad necesita de un partido radical que no sea furgón de cola de nada, que lidere una nueva coalición incluyendo a los sectores populares".

Otro radical, el senador porteño Martín Lousteau pareció alimentar la tensión entre los socios de Juntos por el Cambio, ayer. El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, viene ratificando que se postulará en esa categoría, ya que sus intervenciones en provincias con actos de campaña confunden en ese sentido. Lousteau dejó en claro nuevamente que su candidato a presidente es el radical Gerardo Morales pero también apuntó a la necesidad de definir postulaciones.

“Gerardo Morales es nuestro candidato a presidente porque tiene una trayectoria para mostrar”, explicó el senador y luego apuró una definición de Macri, diciendo que "a esta altura creo que lo más importante y lo mejor que podría pasar en Juntos por el Cambio para poder contarle a la sociedad hacia dónde vamos y qué queremos hacer,sería mucho más sencillo que estén definidos los candidatos. No tengo ninguna duda que estaríamos más cómodos en cuanto a previsibilidad".

El radicalismo y la Coalición Cívica, buscan asegurarse la participación en las boletas electorales. Consideran que irían en desventaja si el PRO, solo deja acompañar las candidatura, por ejemplo de Patricia Bullrich y de Larreta solo con sus listas. De ahí, como anticipó este diario, es que Elisa Carrió reforzó su alianza con Gerardo Morales y están pidiendo que las listas a diputados y senadores se definan como listas únicas en cada distrito con postulantes de todos los socios de la coalición opositora.