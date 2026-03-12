La Justicia abrió la primera investigación por los viajes de Manuel Adorni

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza traslados vinculados al jefe de Gabinete, entre ellos el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y otro desplazamiento familiar a Punta del Este.

La polémica se originó tras el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Estados Unidos.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en hechos de corrupción, abrió este jueves una investigación preliminar por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es la primera causa judicial abierta sobre los hechos.

De esta manera, ya se comenzó a investigar el viaje de Bettina Angeletti , esposa de Adorni, a Nueva York, Estados Unidos , en el avión presidencial junto a la comitiva oficial. Además, también se investigará el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este , en Uruguay.

“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó Adorni el miércoles durante Argentina Week, defendiéndose de las críticas y acusaciones.

El episodio derivó en denuncias judiciales y reclamos políticos de la oposición , que cuestionan la utilización de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios.

La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

Nueva denuncia penal contra Manuel Adorni: investigan enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó una nueva denuncia penal, esta vez por supuesto enriquecimiento para que se investigue el viaje que efectuó el feriado de carnaval junto a su familia en un vuelo privado a Punta del Este.

Los detalles de ese viaje a Uruguay salieron a la luz tras la polémica que originó la invitación a la esposa de Adorni a compartir el avión presidencial que llevó a la comitiva argentina a Nueva York.

Los documentos del viaje a Punta del Este que publicó el martes el periodista Sebastián Lacunza revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

La nueva denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por la diputada Marcela Pagano ya que el costo del viaje, no se correspondería con los ingresos de Adorni, según aseguró la denunciante.

El jefe de Gabinete había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato. Alegó que eran “cuestiones privadas”. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”. “Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni.

En ese vuelo privado, Adorni estuvo junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario.