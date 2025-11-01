Con 365 metros, se inaugura el hotel más alto del mundo: cómo es y dónde se podrá dormir cerca del cielo

Con 82 pisos y la pileta infinita más elevada del globo, el rascacielos marcará un hito en la arquitectura de lujo. Desplazará al Gevora, en la misma ciudad.

Render del conjunto urbano donde se levanta el Ciel Dubai Marina, con vistas hacia el Golfo Pérsico (Foto: The First Group)

A pasos del puerto deportivo de Dubai, una nueva torre de vidrio y acero se suma al horizonte de rascacielos de Emiratos Árabes Unidos . Con 365 metros de altura y 82 pisos, en pocos días el Ciel Dubai Marina (Cielo) se convertirá en el hotel más alto del mundo , superando al Gevora Hotel, de 356 metros, y al JW Marriott Marquis, de 355 metros, ambos también ubicados en la misma ciudad.

Desarrollado por The First Group junto a China Railway Construction Corporation, el proyecto demandó más de u$s700 millones de inversión. La apertura está prevista para noviembre de 2025 y forma parte de la estrategia de expansión hotelera de Dubai , que busca reforzar su posición como destino global de bienes de lujo y turismo de negocios.

El nuevo rascacielos cuenta con 1.042 habitaciones y suites , distribuidas en 82 niveles. Su diseño pertenece al Grupo NORR, uno de los estudios más reconocidos de la región, responsable de varias obras emblemáticas del Golfo Pérsico.

La torre, con forma de aguja, se eleva sobre un terreno triangular junto al puerto deportivo y combina curvas vidriadas con una estructura optimizada para resistir los vientos del desierto y las variaciones térmicas extremas.

La torre remata con forma de aguja y tiene vistas 360 hacia la ciudad de Asia y al oceáno Índico

Uno de los espacios más llamativos se ubica en el nivel 76 , donde estará la pileta infinita más alta del mundo , con vistas panorámicas al Golfo Pérsico y a la isla artificial Palm Jumeirah . A su alrededor funcionará un restaurante y un bar panorámico que promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.

El Ciel Observatory Lounge, en el piso 81, ofrecerá una vista de 360 grados del horizonte de Dubai (también los inversores argentinos en Real Estate miran este destino en Asia). En tanto, el sky lounge de la azotea será otro de los atractivos para visitantes y residentes, con servicio exclusivo y eventos privados.

Dubai Hotel Propiedades La piscina más alta del mundo se ubica a más de 300 metros de altura y forma parte del “ojo de la aguja”

El interior del hotel fue diseñado bajo la filosofía japonesa wabi-sabi, que valora la belleza imperfecta y transitoria de la naturaleza. Las habitaciones —que comienzan desde los 30 metros cuadrados— mantienen una estética minimalista, con paleta de tonos grises y beige, ventanales de piso a techo y sistemas de iluminación ajustables. Los espacios comunes incorporan 12 jardines verticales y un atrio central de 300 metros de altura, con terrazas escalonadas y ventilación natural.

El edificio incluye ocho restaurantes. Entre ellos, tres del sello Tattu, el concepto asiático moderno nacido en el Reino Unido, que contará con presencia en los pisos 74, 76 y 81. También habrá opciones mediterráneas en West 13, una propuesta de cocina internacional en East 14, y un Risen Café and Bakery, marca local dedicada a pastelería artesanal e ingredientes regionales.

Gevora Dubai1 Habitación del Gevora Hotel, que hasta ahora ostenta el título del hotel más alto del planeta

El spa y gimnasio se ubican en el nivel 61, con vistas abiertas al mar y atención las 24 horas. Además, los huéspedes podrán acceder a Soluna Beach Club, un espacio privado con playa y piscina, a 15 minutos del complejo.

Valores y cuanto sale pasar la noche

Las tarifas arrancan en torno a u$s280 por noche para una habitación Deluxe. En las categorías superiores, las suites con vista al mar y acceso al nivel 76 superarán los u$s1.000 por noche.

Dubai Hotel Propiedades Render de una de las habitaciones más elevadas del hotel

El Ciel Dubai Marina busca también obtener certificaciones internacionales de sostenibilidad. Según la desarrolladora, el sistema de refrigeración utiliza 25% menos energía que en otros edificios similares, y la fachada vidriada está diseñada para reducir la carga térmica. Los responsables del proyecto anticiparon que solicitarán la certificación oficial como el hotel más alto del mundo antes de la apertura formal.

El estudio NORR destacó que la forma y masa total de la torre fueron definidas tras extensas pruebas en túnel de viento. Su estructura, revestida de vidrio reflectante, genera un efecto de transparencia cambiante según la luz del día. En la cima, el “ojo de la aguja” enmarca la piscina y la terraza del mirador, creando una silueta visible desde varios kilómetros.

Multi premiado y con residencias en venta

El proyecto fue galardonado en los International Property Awards de 2019 como Mejor Arquitectura Hotelera Internacional y Mejor Arquitectura Residencial de Gran Altura. También obtuvo reconocimientos en los Africa & Arabia Property Awards 2019–2020, donde se impuso en las categorías de Diseño de Nuevos Hoteles y Desarrollo Comercial de Gran Altura.

Dubai Hotel Propiedades Uno de los restaurantes del hotel

El sector hotelero de Dubai mantiene una tasa de ocupación cercana al 75%, impulsada por complejos de lujo y proyectos frente al mar. En 2024, la ciudad recibió 18,7 millones de visitantes internacionales, un 9% más que el año anterior, y la inversión extranjera directa en turismo superó los u$s2.000 millones. Durante el primer semestre de 2025, la cifra alcanzó 9,8 millones de turistas, lo que refuerza la tendencia de expansión.

La desarrolladora The First Group permitirá además comprar habitaciones y residencias dentro del edificio, con valores desde u$s450.000. Según datos del mercado, la rentabilidad media en estudios del puerto deportivo de Dubai ronda el 6,7% anual. Los compradores podrán alquilar las unidades o destinarlas a uso turístico con administración del propio operador.

ciel-thumbnail La mega torre, en plena zona de Dubai Marina, se integra a un corredor de rascacielos residenciales y hoteleros. Imagen de cuando aún estaba en obras

Rob Burns, director ejecutivo de The First Group, señaló que “este proyecto redefinirá la hospitalidad de lujo y mostrará lo mejor de Dubai”. Agregó que, pese a los retrasos provocados por la pandemia, la empresa mantuvo el cronograma y espera inaugurar la torre antes del cierre de 2025.

Con una estructura de 82 pisos, una inversión superior a u$s700 millones y una piscina suspendida sobre el cielo de Dubai, el Ciel Dubai Marina busca convertirse en un nuevo ícono urbano y consolidar el liderazgo de la ciudad en el turismo global de lujo.

TFG0006_S07_SUITE_FINAL También hay residencias en venta para habitar en el hotel, que parten desde u$s450.000 en adelante

“El edificio no se trata sólo de arquitectura, sino de cómo la ingeniería y el diseño pueden integrarse para crear una experiencia completa”, concluyó Burns.