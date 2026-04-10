Distrito Elcano: de zona cool a imán inmobiliario, con más de 1.500 viviendas en desarrollo

Qué barrios concentran construcciones de viviendas desde u$s2.700 por m2. Fuerte cambio de esta área porteña, con interés de familias jóvenes e inversores.

Vista aérea de la zona que comprende Distrito Elcano, en el eje de Villa Ortúzar y Chacarita, donde crece el desarrollo de nuevos proyectos residenciales y la transformación urbana del corredor

El mapa inmobiliario porteño empieza a correrse unos metros y a reconfigurar sus focos de atracción. En ese movimiento, el corredor de Avenida Elcano , con eje en Villa Ortúzar y en contacto directo con Chacarita , gana protagonismo con un proceso que combina desarrollo, identidad barrial y una escala urbana difícil de encontrar en otras zonas de la Ciudad.

El dato sintetiza ese fenómeno: más de 1.500 viviendas en ejecución dentro de este radio . La expansión no es casual. Llega como consecuencia del crecimiento sostenido de barrios linderos a este corredor como Colegiales, Belgrano y Palermo, que empiezan a derramar construcción y demanda hacia áreas con mayor potencial. Están dentro del Distrito Audiovisual porteño.

En ese contexto, Chacarita suma un diferencial que trasciende lo inmobiliario. El barrio fue señalado como uno de los más “cool” del mundo por la revista Time Out (una publicación internacional especializada en cultura, gastronomía y ocio urbano, reconocida por sus rankings de las ciudades y barrios), a partir de su escena cultural, su oferta gastronómica, vermuterías y una transformación urbana que lo reposicionó en el mapa global.

El crecimiento del Distrito Elcano no se da de manera aislada, sino que se apoya en un entramado de calles y avenidas que empiezan a consolidarse como nuevo eje de desarrollo entre Chacarita y Villa Ortúzar. El corredor de la avenida Elcano funciona como columna vertebral, mientras que arterias como Charlone, Álvarez Thomas, Forest, Giribone, Roseti y Tronador , entre otras, comienzan a concentrar proyectos y a captar el interés de desarrolladores e inversores.

Las áreas de mayor demanda se concentran en torno a avenidas clave y puntos de conectividad. Desde el mercado inmobiliario reconocieron que hoy los ejes más buscados son las avenidas Álvarez Thomas, Triunvirato y De los Incas , donde la cercanía con el subte y los accesos rápidos juega un rol central.

Al mismo tiempo, empieza a crecer con fuerza el interés por calles como Roseti, Charlone y Tronador, donde el desembarco de nuevos desarrollos está transformando el perfil del barrio y abre margen para futuras subas de valor.

Gabriela Roig, del departamento comercial de Mirabilia Desarrollos, explicó que el crecimiento responde a una combinación de factores poco frecuente. “La expansión de barrios consolidados empieza a derramar hacia Villa Ortúzar, pero el corredor de Elcano todavía conserva escala, identidad barrial y la posibilidad de pensar desarrollos más integrales”, afirmó.

Distrito Elcano Chacarita Propiedades Mirabilia Hype avanza entre Chacarita y Villa Ortúzar (Foto: Inmobidrone) Mirabilia Desarrollos

Esa posibilidad se apoya en un elemento concreto: la disponibilidad de tierra. “Hay lotes de mayor dimensión que permiten salir del edificio tradicional y proyectar con más aire, más verde y mejor relación con el entorno”, señaló Roig, al describir un cambio en la forma de encarar los desarrollos.

Desde la desarrolladora, ese enfoque se traduce en proyectos que buscan integrarse al tejido urbano. “No pensamos en objetos aislados, sino en piezas urbanas”, explicó, y destacó la incorporación de zócalos comerciales, espacios verdes y circulación abierta. Roig remarcó que “el valor hoy está en cómo se habita el conjunto, no solo en la unidad”.

Ortúzar, en foco

La misma lógica aparece en la mirada de las arquitectas Camila Ambroggi y Paola Belén Precioso, de Studio Mutuo. Ambas coincidieron en que el crecimiento de Villa Ortúzar forma parte de una migración hacia zonas con menor saturación y mejor calidad ambiental. “El corredor de Elcano tiene escala barrial, conectividad estratégica y margen para desarrollar con lógica contemporánea”, señalaron.

Distrito Elcano Villa Ortúzar Propiedades TINTA, en Villa Ortúzar, sobre Heredia entre Charlone y Giribone da sus primeros pasos de obra Studio Mutuo

Desde su enfoque, el proceso no es solo inmobiliario. “Empiezan a aparecer proyectos con identidad, propuestas gastronómicas y espacios más pensados. Eso termina consolidando el valor a largo plazo”, explicaron Ambroggi y Precioso, al describir un cambio más profundo en la dinámica urbana.

En esa línea, destacaron la importancia de cómo se insertan los proyectos en el entorno. “Hoy el crecimiento no puede pensarse solo en términos de densidad o rentabilidad, sino en términos de impacto”, dijeron, y remarcaron que cada desarrollo tiene un rol activo en la construcción del barrio.

El caso de TINTA, uno de los proyectos que impulsan, refleja esa lógica. Se trata de una propuesta con unidades flexibles, fuerte presencia de luz natural y una relación directa con el espacio público. “Nos interesa que el edificio dialogue con el exterior y genere una experiencia también desde la calle”, explicaron.

Distrito Elcano Chacarita Propiedades Render de Soul Elcano, sobre la Avenida homónima al 3700 Beigel Bienes Raíces

El mercado empieza a convalidar ese proceso. Sebastián Beigel, de Beigel Bienes Raíces, sostuvo que Villa Ortúzar se posiciona como una de las zonas con mayor proyección. “El Distrito Elcano emerge como un nuevo eje que transforma la experiencia urbana, donde la cultura y la gastronomía se integran de manera natural”, dijo.

Beigel explicó que el corredor comenzó a captar proyectos de mayor escala impulsado por tres factores: conectividad, cercanía a polos consolidados y disponibilidad de lotes grandes. “Hoy el mercado está mirando estos nuevos ejes, donde todavía hay valor por capturar”.

En paralelo, la tipología de los desarrollos muestra un cambio. “Soul Ecalno no es solo un edificio, es un proyecto que busca integrarse al barrio y potenciarlo”, explicó Beigel, al referirse a propuestas con usos mixtos, espacios comunes activos y unidades adaptables.

Mirabilia 2 Varios de los desarrollos se inaugurarán entre 2028 y 2030, son vanguardistas

Ese cambio también impacta en los amenities. Ambroggi y Precioso remarcaron que “ya no se trata de acumular servicios, sino de diseñar experiencias”, mientras que Roig coincidió en que los espacios comunes funcionan como una extensión del hogar. La lógica apunta a priorizar bienestar, encuentro y uso cotidiano.

La conectividad es otro de los pilares. El eje de Avenida Elcano articula accesos rápidos, transporte público y cercanía a centros educativos. Roig destacó que “es difícil encontrar en Buenos Aires un lugar que combine conectividad, escala urbana y disponibilidad de tierra”, lo que explica el interés creciente.

Cómo son las viviendas y precios

En ese marco, los valores acompañan el crecimiento pero aún mantienen margen. “Las unidades arrancan desde u$s2.700 por m2, lo que representa una oportunidad de entrada considerando el potencial de valorización”, detalló Beigel.

En proyectos de mayor escala como Mirablia Hype, los valores alcanzan niveles cercanos a los u$s3.300 por m2. En el desarrollo de Studio Mutuo, los departamentos de dos ambientes, con formato dúplex, ofrecen amplios metrajes en comparación a lo convencional y por su doble altura rondan los u$s192.000.

TINTA by Studio Mutuo Varias de las unidades son con techos con hormigón visto, una tendencia que permite culminarlos con materiales en seco

Sobre el Distrito Elcano, las propuestas de viviendas son más integrales, con unidades flexibles, mayor presencia de espacios abiertos y una fuerte relación con el entorno urbano. La oferta abarca desde departamentos de uno y dos ambientes hasta opciones familiares de mayor metraje por más de 85 m2, muchas con terrazas o expansiones, pensadas para un uso más cotidiano del exterior.

En paralelo, la mayoría de las desarrolladoras ofrece esquemas de financiación en obra —en algunos casos de hasta 50 meses—, lo que facilita el ingreso tanto de inversores como de usuarios finales, sobre todo familias jóvenes.

Los amenities también reflejan un cambio de paradigma. Lejos del modelo de acumulación de servicios, los proyectos priorizan espacios vinculados al bienestar, el uso cotidiano y la vida en comunidad: áreas verdes, zonas de encuentro, SUM, parrillas, espacios de trabajo y sectores de relax. En muchos casos, estos espacios se integran desde el diseño con el entorno y funcionan como una extensión del hogar.

Elcano Beigel2 Unidades de distintos metrajes y buena luminosidad en la zona

A pesar del contexto de costos elevados para la construcción, los desarrollos en pozo mantienen un ritmo sostenido y plazos de obra definidos. La mayoría de los proyectos en ejecución dentro de este radio apunta a entregas entre fines de 2028 y 2030, en línea con esquemas que buscan previsibilidad y acompañan la reactivación del mercado en la Ciudad.

Potencial

Sebastián Sommer, director de Tayron Capital, aportó una lectura más amplia del fenómeno. “Es a Belgrano lo que Palermo fue a Barrio Norte”, comparó, al ubicar al Distrito Elcano dentro del proceso de expansión de la Ciudad.

Sommer señaló que el crecimiento responde a múltiples factores. “Está en un punto estratégico, con accesos, transporte, plazas y colegios, pero además tiene una vibra que hoy lo pone en ebullición”, explicó, al describir el atractivo del área.

Distrito Elcano Propiedades Chacarita Vista de la Avenida de los Incas, otra área muy solicitada por la demanda Tayrona Capital

También remarcó el rol de los terrenos en este proceso. “La escala permite que los desarrollos se potencien entre sí y consoliden el barrio en poco tiempo”, dijo. Según su visión, el fenómeno replica lo ocurrido en Palermo Hollywood en su etapa de crecimiento.

En términos de mercado, consideró que todavía hay recorrido. “Es una gran oportunidad porque los valores aún no reflejan este boom”, señaló, y destacó el interés de inversores que buscan anticiparse a la consolidación del corredor.

En ese equilibrio entre desarrollo y escala barrial se juega buena parte del futuro del Distrito Elcano. Sommer sintetizó esa idea al remarcar que "el potencial de la zona no solo depende de la inversión, sino de cómo se construya ciudad a partir de ella".