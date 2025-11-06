SUBAST.AR: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para participar de la subasta de viviendas del plan Procrear







Comenzará la venta de viviendas del plan Procrear a través de subastas públicas digitales, con el objetivo de transparentar y agilizar el acceso a las propiedades.

Cómo inscribirse en SUBAST.AR para participar de la venta de casas de Procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

El Gobierno nacional avanzó con la disposición de activos del programa ProCreAr al autorizar la venta de las viviendas aún sin adjudicar a través de subastas públicas digitales. La medida se enmarca en la resolución 396/2025, que establece que los inmuebles pertenecientes al fondo fiduciario disuelto del plan habitacional deberán comercializarse exclusivamente por medio del sistema electrónico estatal SUBAST.AR.

La iniciativa busca optimizar el patrimonio estatal, dar trazabilidad al proceso y recaudar los recursos necesarios para cumplir con obligaciones financieras pendientes tras la disolución del fideicomiso. Según fuentes oficiales, la modalidad apunta a garantizar transparencia, fomentar la concurrencia de interesados y modernizar las ventas de propiedades públicas.

procrear-fotos.jpg El Gobierno autorizó la venta de viviendas del ProCreAr La resolución 396/2025 oficializa que los inmuebles que integraban el programa ProCreAr, creado en 2012 y disuelto mediante el Decreto 1018/2024, sean ofrecidos mediante subastas electrónicas públicas a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijará los precios base de cada lote.

El mecanismo exclusivo a través de SUBAST.AR impone que cada convocatoria sea publicada con al menos 30 días de anticipación, y que las pujas se realicen de manera íntegramente digital.

Entre los bienes incluidos figuran viviendas terminadas, terrenos vacantes y unidades en desarrollos urbanísticos que habían quedado sin adjudicar. Cada subasta especificará ubicación, superficie, valor base y condiciones particulares.

procrear 3.jpg Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Cuáles son los requisitos para participar de SUBAST.AR Para participar de estas subastas los oferentes deberán reunir una serie de requisitos formales establecidos en los pliegos de cada convocatoria. Entre ellos: Tener domicilio legal y electrónico en la Argentina.

Acreditar solvencia tributaria y previsional; presentar declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos.

No tratarse de personas políticamente expuestas (PPE).

Abonar una garantía previa de participación cuyo monto será informado para cada subasta.

Cumplir con los requisitos administrativos que se indiquen en SUBAST.AR, y respectar las condiciones del pliego (por ejemplo, número mínimo de oferentes). Paso a paso: cómo inscribirse a la subasta de las viviendas ProCreAr Para poder inscribirse en la subasta de las viviendas ProCreAr, hay que seguir estos pasos: Ingresar al portal oficial de subastas del Estado (SUBAST.AR) o al sitio de la AABE y registrar una cuenta de oferente, completando formulario electrónico con datos personales y fiscales. Descargar y estudiar el pliego de la subasta que contiene información sobre el inmueble (ubicación, valor base, condiciones) y los requisitos específicos. Acreditar documentación requerida (como domicilio electrónico, solvencia, origen de fondos) y abonar la garantía de participación. Confirmar la inscripción dentro del plazo establecido en la convocatoria y prepararse para ofertar en la fecha y hora indicadas. La puja será virtual, y la adjudicación se produce cuando no se registra una nueva oferta superior en los últimos cinco minutos. Si se adjudica la vivienda, deberá abonarse el 100 % del precio y los costos de escrituración antes de recibir la propiedad, conforme al mecanismo definido.

