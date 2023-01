Reservas: los servicios generaron un déficit de u$s10.106 millones en 2022

Mientras que por otra parte, los ingresos brutos por viajes y pasajes aumentaron un 78% respecto al mes anterior y alcanzaron el valor más alto desde marzo del 2020. Dicho incremento se produjo tras la publicación de la comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre, donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes.” Esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes”, destaca el BCRA.

Con relación al saldo anual, el BCRA señala que el aumento del déficit además de estar vinculado con el gasto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” también se explica por el incremento de los precios del transporte internacional de bienes lo que se refleja en un mayor gasto en “Fletes y seguros”. Si bien es cierto que por efecto de la pandemia se encarecieron los fletes internacionales, tampoco los embarques crecieron tanto como para justificar semejante aumento de los gastos en fletes y seguros.

Al analizar los factores que explican el déficit anual se observa que el 55% es por Viajes y otros pagos con tarjeta (u$s5.500 millones), el 42% por Fletes (u$s4.200 millones) y un 13% por Transporte de pasajeros (u$s1.300 millones), y solo 4% por Seguros y siniestros. Los otros dos conceptos que registran déficit fueron Cargos por uso de propiedad intelectual y Comunicaciones por u$s150 millones y u$s130 millones respectivamente. Mientras que en la otra vereda, los Servicios empresariales, profesionales y técnicos, e Información e informática fueron netamente superavitarios en u$s2.400 millones y más de u$s660 millones respectivamente. Respecto a la cuenta de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” cabe recordar que en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior. De forma recíproca, en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores de nuestro país, quienes califican como “no residentes”.