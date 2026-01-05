Jack Black reveló cuál fue el papel que lamenta haber rechazado: "Es una de las mejores películas jamás hechas"

La estrella de la nueva película "Anaconda" habló sobre el clásico animado que se arrepiente de haber rechazado.

Jack Black reveló uno de los arrepentimientos de su carrera como actor.

Jack Black reveló uno de sus grandes arrepentimientos profesionales: rechazar un papel importante en una querida película de superhéroes.

Mientras promocionaba su nueva comedia, Anaconda , con Paul Rudd , a la estrella de School of Rock le preguntaron en una entrevista en Capital FM si alguna vez se había visto obligado a rechazar una película que realmente quería hacer. Black admitió que suele dudar en responder a esa pregunta "porque entonces la persona que consiguió el papel... queda fatal porque, '¡Ah, fui una segunda opción! ¡Fui un segundo descarte!'".

El razonamiento de la estrella conmovió a los copresentadores Jordan North y Siân Welby, quienes respondieron: "¿Sabes qué? Nunca volveré a hacer esa pregunta. Nunca pensé en eso".

Pero Black estaba feliz de correr el telón y bromeó diciendo que todavía iba a responder "porque no me importa".

"Me ofrecieron, y me arrepiento, haber dicho que no... Me ofrecieron interpretar a Syndrome en esa fantástica película Los Increíbles, una de mis favoritas de todos los tiempos , por cierto", reveló Black. "Y dije que no porque pensé: 'Eh, ¿[el director] Brad Bird? ¡Nunca había oído hablar de él!'"

La estrella de la película Minecraft continuó confesando que sentía que al personaje le faltaba profundidad.

"Este personaje que me ofreces es como un villano, pero unidimensional. Me interesa, pero me gustaría ver una reescritura", recuerda Black haberle dicho a Bird. "¿Le añadirás algunas dimensiones?". Y él respondió: "Sí, ya está".

El papel de doblaje de Síndrome finalmente recayó en el actor Jason Lee, justo antes de que se hiciera famoso gracias a la serie de comedia Mi Nombre es Earl. Por supuesto, Síndrome se convirtió en uno de los villanos más icónicos de Pixar, y Los Increíbles recibió elogios de la crítica, incluyendo una calificación del 97% en Rotten Tomatoes.

"Aprendí una lección valiosa porque cuando se estrenó esa película, era una de las mejores de la historia", admitió Black al recordar la experiencia. "Pensé: '¿Por qué me estaba poniendo tan difícil?'".

Black posteriormente, prestó su voz al querido panda gigante Po en la franquicia Kung Fu Panda de DreamWorks Aminations, así como al conocido villano de videojuegos Bowser en La película de Super Mario Bros. y su próxima secuela, La película de Super Mario Galaxy.