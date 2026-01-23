Una mujer de 35 años murió por hantavirus en Arrecifes y ya son cinco las víctimas fatales en provincia de Buenos Aires

Pasó en Arrecifes y se trata del primer caso mortal en la localidad. El deceso se suma a otras regiones provinciales como General Belgrano y Chacabuco. Autoridades clínicas llaman a extremar la higiene para prevenir el contagio.

Con el caso en Arrecifes ya son cinco las víctimas mortales por la enfermedad en el país.

Una mujer de 35 años falleció por hantavirus en la zona rural de la localidad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires , según informó la municipalidad en un comunicado. El diagnóstico fue confirmado el martes por la tarde y se trata del primer caso mortal en la localidad y el quinto fallecimiento por hantavirus notificado en la provincia de Buenos Aires en el último mes.

El caso de la joven se suma al fallecimiento de una niña de 10 años en General Belgrano , un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que murió en Junín , un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles .

Las autoridades municipales informaron que, desde la sospecha inicial y hasta la confirmación, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios, incluidas la investigación epidemiológica y el seguimiento de los contactos estrechos, además del refuerzo de prevención.

La mortalidad asociada al hantavirus mostró un aumento considerable en el país durante 2025, con una tasa de letalidad del 33,6% . Los datos del Ministerio de Salud de la Nación y el Boletín Epidemiológico Nacional indicaron que el año pasado se registraron 28 muertes entre 86 casos confirmados. Esta cifra supera ampliamente los promedios históricos reportados en años previos.

La directora de Salud de Arrecifes, Melina Marveggio , confirmó que el martes recibieron "la confirmación de que una paciente internada en terapia intensiva era positiva para hantavirus , y en el transcurso de la tarde falleció".

En declaraciones al medio local Greconoticias, Marveggio explicó que Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran en brote epidémico de hantavirus desde julio de 2025 y remarcó: “El hantaviurs es una enfermedad poco frecuente pero tiene una alta tasa de letalidad. No existe vacuna para prevenirla; la prevención se basa en medidas de higiene ambiental”.

Cuáles son los síntomas de hantavirus y cómo se transmite

La Municipalidad de Arrecifes reiteró el llamado a extremar la prevención, especialmente en áreas rurales, para limitar la transmisión, que se contagia habitualmente por contacto con roedores.

El hantavirus es una zoonosis causada por virus del género Orthohantavirus, con presencia global y potencial para provocar cuadros graves en humanos. Existen dos formas clínicas principales:

la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que predomina en Asia y Europa ;

con síndrome renal, que predomina en y ; el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), característico de América;

La principal vía de transmisión al ser humano es el contacto con roedores silvestres, que funcionan como reservorios naturales del virus. Estos animales suelen portar una infección crónica y asintomática, eliminando el virus de manera persistente a través de la orina, la saliva y los excrementos, lo que facilita el contagio en ambientes rurales y silvestres.

El roedor principal reservorio en Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay) es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Se recomienda prestar atención a síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea y dificultad respiratoria, y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha.