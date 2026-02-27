Seguros "a medida": tecnología, alquileres y mascotas, los más elegidos por los jóvenes + Seguir en









Si bien la demanda aún es baja, hay seguros que se imponen entre los más jovenes.

Crece la contratación de seguros "a medida".

El mercado asegurador muestra un cambio de paradigma impulsado por las nuevas generaciones. Lejos de las coberturas tradicionales centradas en autos o vida, los jóvenes demandan productos más flexibles, digitales y alineados con sus hábitos: tecnología, alquileres y mascotas, son algunos de ellos.

Aunque todavía representan una porción menor dentro del total de primas, estos seguros crecen y se consolidan como una puerta de entrada de nuevos clientes al sistema.

Seguros para tecnología, cada vez más buscados En una economía cada vez más digital, el celular, la notebook o la tablet se transformaron en bienes claves. No solo concentran valor económico, sino también acceso al trabajo, al dinero y a la vida cotidiana. Por eso, los seguros para productos tecnológicos, que cubren robo, daño accidental o fallas, vienen ganando terreno, muchas veces de la mano de retailers, bancos o fintechs. En paralelo, crece la contratación de garantías extendidas: hoy, en Argentina, una proporción significativa de los consumidores decide extender la cobertura de sus dispositivos al momento de la compra.

Mascotas: un segmento en pleno auge Si hay un rubro donde el crecimiento es evidente es el de seguros para mascotas. Argentina es uno de los países con mayor penetración: la gran mayoría de los hogares tiene al menos un animal de compañía. Este fenómeno, se traduce en mayor gasto en bienestar, salud y servicios. En ese contexto, los seguros que cubren gastos veterinarios, accidentes o responsabilidad civil vienen expandiéndose con fuerza: el segmento viene creciendo anualmente en cantidad de pólizas en los últimos años. Para los jóvenes, las mascotas ocupan un lugar central en el hogar, lo que explica la mayor predisposición a asegurarlas.

Alquileres: asegurar sin ser propietario El acceso a la vivienda también define la demanda aseguradora. Hoy, hay muchos seguros vinculados al alquiler, especialmente las cauciones que reemplazan la garantía propietaria. Es un seguro común entre los jovenes que alquilan, los cuales representan una importante porción de la sociedad.

A esto se suman coberturas de contenido del hogar, electrónica, muebles y objetos personales, entre otros, que cubren robo o daños. En términos de volumen, todos estos seguros todavía tienen un peso acotado dentro del negocio asegurador argentino. Sin embargo, sirven para incorporar nuevos clientes al sistema, impulsan canales digitales y promueven la contratación de productos más flexibles y personalizados.

Temas Seguros