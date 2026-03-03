Aseguradoras cancelan las coberturas de guerra del transporte marítimo por tensión en Medio Oriente

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya impacta en el comercio global. Las aseguradoras retiran coberturas clave y buques abandonan zonas críticas.

El comercio marítimo global atraviesa un momento de máxima tensión . La reciente escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo reavivó el conflicto en Medio Oriente, sino que ya tiene un impacto directo en la operatoria de los buques y en el negocio asegurador.

En los últimos días, varias de las principales aseguradoras marítimas del mundo comenzaron a retirar coberturas clave para la navegación en zonas consideradas de alto riesgo, como el Golfo Pérsico. La medida responde al aumento de amenazas en uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

Firmas como NorthStandard Limited y Skuld notificaron a sus clientes la cancelación de las coberturas de guerra para embarcaciones que operan en la zona. En el caso de NorthStandard, la decisión afecta a más de 3.500 barcos asegurados . La reacción del mercado fue inmediata. Navieras como Maersk comenzaron a retirar buques del área ante el aumento del riesgo operativo y la falta de respaldo asegurador.

El punto más crítico es el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde pasa cerca de un tercio del petróleo transportado por mar. Allí se registraron varios incidentes luego de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara su cierre, lo que encendió las alarmas en toda la industria.

En este contexto, cobra relevancia entender qué son las coberturas de guerra. En el mundo marítimo, los seguros tradicionales excluyen los daños derivados de conflictos armados, ya que se trata de riesgos potencialmente catastróficos. Por eso existen pólizas específicas que contemplan este tipo de situaciones.

Un seguro de guerra es una cobertura adicional que protege a los buques frente a eventos como ataques militares, actos terroristas, daños provocados por misiles o minas, secuestros, confiscaciones o bloqueos derivados de conflictos. Se trata de una herramienta importante para operar en zonas de alta tensión, donde los riesgos exceden lo que una póliza convencional puede cubrir.

Sin embargo, este tipo de seguros también está sujeto a la volatilidad del contexto geopolítico. Cuando aumenta el riesgo, las primas se encarecen fuertemente o directamente las aseguradoras optan por retirarse del mercado, como ocurre actualmente.

Efecto en el comercio mundial

La consecuencia es un efecto inmediato sobre el comercio global. Sin cobertura, muchas embarcaciones evitan transitar por zonas críticas, lo que obliga a rediseñar rutas, incrementa los costos logísticos y genera presión sobre las cadenas de suministro.

En un sistema donde gran parte del comercio mundial se mueve por vía marítima, la combinación de conflicto bélico y retracción aseguradora comienza a impactar en la economía global.