Star+, todas las películas y series que llegan en julio

Martes 26 de julio, exclusivamente en Star+

“Santa Evita” es una ficción basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez y sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó. Realizada y coproducida por Non Stop, la nueva serie del sello Star Original Productions está protagonizada por un reconocido elenco internacional encabezado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig) y Diego Velázquez (Mariano), con la participación especial de Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) y Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón. Compuesta por siete episodios, “Santa Evita” cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y productora mexicana Salma Hayek Pinault y Pepe Tamez (ambos de la productora Ventanarosa) y con la dirección del realizador Rodrigo García, quien también se desempeña como productor ejecutivo, y del cineasta, actor, director teatral y guionista argentino Alejandro Maci, a cargo también de la producción artística. La serie fue escrita por Marcela Guerty y Pamela Rementería.

Padre de familia

Estreno de los últimos diez episodios de la vigésima temporada

Miércoles 6 de julio, exclusivamente en Star+

La serie animada creada por Seth MacFarlane continúa entreteniendo con humor ácido, parodias, su espectacular animación y música original. Desde su debut, la serie ha alcanzado un estatus de culto entre sus fans, y su estrella emergente, un bebé que habla, se ha convertido en uno de los personajes animados más grandes de la televisión.

Solar Opposites

Estreno de los primeros tres episodios de la tercera temporada, luego un episodio estreno por semana

Miércoles 13 de julio, exclusivamente en Star+

Co-creada por Justin Roiland y Mike McMahan, “Solar Opposites” gira en torno a una familia alienígena del planeta Shlorp, integrada por el científico Korvo (Justin Roiland), que odia la Tierra; Terry (Thomas Middleditch), algo ingenuo y con gran corazón al que le gusta estar en la Tierra; y sus hijos Yumyulack (Sean Giambrone), con vocación científica como Korvo y cuya obsesión es encoger a todo el que le caiga mal para meterlos en un gigantesco terrario; y Jesse (Mary Mack), igual de optimista que Terry.

Tras estrellar su nave en los suburbios de Estados Unidos y verse obligados a refugiarse en la clase media estadounidense, esta singular familia deberá seguir protegiendo a Pupa, una supercomputadora viviente que algún día evolucionará, mientras se ponen de acuerdo sobre si la Tierra es espantosa o maravillosa. Por un lado, Korvo y Yumyulack solo ven la contaminación del planeta, el consumo desmedido y la fragilidad humana; mientras que Terry y Jesse aman a los humanos, a la televisión, a la comida chatarra y a las cosas divertidas.

El buen patrón

Viernes 1 de julio

En el filme protagonizado por Javier Bardem, la empresa de producción de balanzas industriales Básculas Blanco que se encuentra en una ciudad de provincias, aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra. En el poco tiempo del que dispone, Blanco (Bardem) intenta devolver a su empresa el equilibrio perdido: trata de resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables.

Out of Death

Viernes 15 de julio

Protagonizada por Bruce Willis, Jamie King y Lala Kent, esta película sigue al corrupto departamento de un comisario en un pueblo rural que comienza a desmoronarse cuando, accidentalmente, una mujer se convierte en testigo de sus actividades. Seguido de esto, ella comienza a intentar truncar una sospechosa operación que pretenden llevar a cabo.

Bob's Burgers, la película

Miércoles 20 de julio

Este musical animado con comedia, misterio y aventura está basado en la serie del mismo nombre ganadora del premio Emmy. La historia comienza cuando una cañería de agua rota crea un enorme hoyo justo delante de Bob's Burgers, bloqueando la entrada a la hamburguesería indefinidamente y arruinando los planes de los Belcher para el verano. Mientras Bob y Linda se esfuerzan por mantener el negocio a flote, los niños intentan resolver un misterio que podría salvar el restaurante de su familia. A medida que aumentan los peligros, todos se ayudan entre sí con la esperanza de volver a estar detrás del mostrador, donde les corresponde.

La princesa

Viernes 22 de julio

Cuando una bella princesa de fuerte voluntad se niega a casarse con el cruel sociópata con el que está comprometida, es secuestrada y encerrada en una torre remota del castillo de su padre. Con un pretendiente al que desprecia, quien con actitud vengativa está decidido a tomar el trono del padre de la princesa, ella debe proteger a su familia y salvar el reino.

"La Princesa", una lucha a muerte llena de acción ambientada en un mundo de cuento de hadas, está dirigida por Le-Van Kiet ("Furie") y protagonizada por la nominada al premio Emmy Joey King ("The Act", "The Kissing Booth") como la hábil y formidable joven real.

Scream

scream-5.jpg Pamount Pictures

Viernes 29 de julio

Han pasado 25 años desde que una sucesión de brutales asesinatos conmocionó al tranquilo pueblo de Woodsboro, California. Ahora, un nuevo asesino se pone la máscara de Ghostface y va tras un grupo de adolescentes en su búsqueda por revivir secretos del pasado mortífero del lugar. La quinta entrega de la saga creada por Wes Craven y Kevin Williamson cuenta con parte del elenco original de la franquicia como Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.

The Loudest Voice

Estreno de la miniserie completa

Miércoles 6 de julio, exclusivamente en Star+

“The Loudest Voice” se basa en un extenso informe de Gabriel Sherman para su libro más vendido The Loudest Voice in the Room, que incluyó entrevistas con más de 600 personas y reportajes de Sherman para New York Magazine. Para entender los eventos que llevaron al surgimiento del Partido Republicano moderno, uno debe entender a Roger Ailes. Enfocada principalmente en la última década en la que Ailes se convirtió en el líder de facto del partido, la serie también aborda eventos definitorios en la vida de Ailes, incluidas sus experiencias con líderes mundiales que dieron origen a su carrera política y las acusaciones de acoso sexual y los acuerdos que pusieron fin a su reinado en Fox News. Naomi Watts, Seth MacFarlane, Sienna Miller, Josh Charles y Simon McBurney completan el reparto de esta serie que sigue el auge y caída de Roger Ailes.

Captive Audience: A Real American Horror Story

Estreno de la docuserie completa

Miércoles 6 de julio, exclusivamente en Star+

Compuesta por tres episodios, esta docuserie retrata cómo se cuenta una historia y cómo la lupa de los medios impacta en los personajes atrapados en la narración.

En 1972, Steven Stayner, de siete años, fue a la escuela y nunca volvió a casa. Su madre, Kay, lucha por mantener a los medios interesados en el caso y por mantener unida a su familia. Entonces, después de siete años, sucede un milagro: Steven regresa. Los medios no se cansan de la historia y se dirigen frenéticamente a la casa de Stayner, pero este no es el final de Hollywood que parece ser. Steven, que ahora tiene catorce años, lucha por adaptarse y su familia lidia con la vida bajo el microscopio de los medios. Cuando el secuestrador de Steven va a juicio, se hacen públicas verdades dolorosas y la cobertura de los medios da un giro oscuro, enviando a Steven a un espiral descendente. Cuando comienza a recomponer su vida, con matrimonio, hijos y una exitosa película para televisión sobre su historia, los Stayner sufren otra tragedia. Y pronto, volverán a ser famosos, por una razón muy diferente.

Only Murders in The Building

Un nuevo episodio de la segunda temporada cada martes, exclusivamente en Star+

En la segunda temporada de la exitosa serie original de Star+, luego de la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles (Steve Martin, “El padre de la novia”), Oliver (Martin Short, “The Morning Show”) y Mabel (Selena Gomez, “Los muertos no mueren”), trabajan enérgicamente para desenmascarar al asesino. Pero se producen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío queda públicamente implicado en el homicidio de Bunny, se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

The Orville

Un nuevo episodio de la tercera temporada cada jueves, exclusivamente en Star+

Ambientada 400 años en el futuro, la tercera temporada de la épica serie de aventuras espaciales de Seth MacFarlane, encuentra a la tripulación de Orville U.S.S. continuando con su misión de exploración, mientras navegan tanto por los misterios del universo como por las complejidades de sus propias relaciones interpersonales.

Los Simpson

Un nuevo episodio de la trigésima tercera temporada cada miércoles, exclusivamente en Star+

Final de temporada: 20 de julio

La temporada 33 de “Los Simpson” comienza con un nuevo musical extravagante al estilo Broadway, seguido de La Casita del Horror con cinco historias aterradoras, y termina con una saga de crímenes de una hora en la que un asesino de una serie persigue a Flanders. Maggie se une a la mafia, Bart salva a una cabra de satanistas, y Homero y Marge sobreviven al desnudo como nunca antes se los ha visto. La nueva entrega cuenta con invitados estrella como Kristen Bell, The Weeknd, John Lithgow, Kerry Washington, Beck Bennett y Brian Cox, entre otros.

