Sin Bullrich ni Larreta, Mauricio Macri reunió a tropa del PRO

El encuentro, que se llevó a cabo en las oficinas del exmandatario ubicadas en Vicente López , no contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , ni del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta . Ambos alegaron problemas de agenda.

Sobre este último punto, el martes por la tarde hubo un Zoom del Consejo Directivo para coordinar los pasos a seguir de las elecciones que se desarrollarán en marzo.

La reunión también intentó sanar el quiebre luego del apoyo "incondicional" de cierta parte del PRO a Javier Milei. “No me someto a Macri”, dijo Bullrich antes de incorporarse al equipo libertario remarcando que Macri no es su jefe. Las heridas de esa decisión todavía siguen abiertas.

“Fue una reunión espontánea, que se armó en chats y será una más de muchas que tendremos”, reveló Vidal al término del intercambio, y agregó: “No había nada que definir”.

En la misma línea, Ritondo expuso que se trató de “un encuentro de distintos dirigentes de Pro, donde charlamos sobre el futuro” al tiempo que negó que se hablara de Patricia Bullrich. “Es ministra de Seguridad, tiene cosas más importantes. Seguramente se sumará en la próxima reunión”, planteó.

Por otro lado, ante el eventual paquete de medidas que enviará Milei al Congreso, Ritondo anticipó: "Somos un partido responsable. Un bloque responsable en el Congreso. Vamos a ver todas las cosas, que todavía no hemos visto. Vamos a acompañar en medidas que entendemos que están bien para la Argentina”.

No obstante, el diputado evidenció su apoyo a las medidas económicas anunciadas en las últimas horas: “Hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación".

Para la semana que viene el PRO planea volver a reunirse y hacer extensivo el encuentro a gobernadores. No obstante, Mauricio Macri tiene previsto viajar a Arabia Saudita a principios de la semana que viene, luego de las elecciones en Boca Juniors de este domingo, y dependerá de su agenda.