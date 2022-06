El “efecto dólar” ya hace subir el precio de los autos hasta un 8%

El titular de la asociación que agrupa a las concesionarias, (ACARA), Ricardo Salomé, señaló a Ámbito que “cuando se produce un cambio en la cotización tan marcado, el consumidor espera se estabilice el valor en una meseta. No sale apurado a comprar. Es por eso que la demanda está más tranquila.”

Es cierto que el mercado tiene un comportamiento dispar. Hay marcas y modelos que están muy demandados, pero otros están con menor presión compradora. Esto hace que se mantengan sobreprecios en algunos modelos, aunque en otros comienzan a reducirse o desaparecer. “Se está empezando a ver algunos descuentos en modelos puntuales”, afirmó Salomé.

Hay que tener en cuenta que los 0 km vienen aumentando a un ritmo de 5% mensual, en promedio, desde fines del año pasado, mientras el dólar paralelo se mantuvo estable durante varios meses. Esto implica que los autos se encarecieron en dólares durante este tiempo y este salto es una corrección.

La expectativa está centrada en lo que sucederá con los precios de los 0 km en julio ya que el tipo de cambio oficial subió a un ritmo mayor. Esto más allá de que muchos modelos se venden al valor de los dólares financieros. Se cree que las listas del mes que comienza en dos días pueden tener un ajuste por encima de los últimos meses. En las automotrices están siguiendo de cerca lo que sucede con el dólar para definir su estrategia comercial. Ya hay marcas que anticipan aumentos de alrededor de 8%

Un dato a tener en cuenta es que el mercado de este año rondará las 380.000 unidades, debido al faltante de modelos, pero la demanda está sostenida para un volumen de cerca de 450.000.

“Para mantener la relación de precios de los autos de noviembre del año pasado, el blue tendría que estar en $260” explicaron en una agencia.

Es por eso que el mercado está dividido entre la especulación y la incertidumbre. Como continúa el faltante de 0 km, tanto importados como nacionales, la demanda sigue por encima de la oferta y las unidades que hay se vende,

En el sector consideran que hay que esperar unos días para ver cuál es el nuevo punto de equilibrio del dólar para que se normalice la demanda real.

“Siempre aparecen interesados en tratar de comprar cuando salta el dólar, pero como no tenemos unidades para venden, no hay oportunidad de hacer diferencia. Son casos aislados que no entienden cómo funciona el mercado.