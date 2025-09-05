SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de septiembre 2025 - 16:30

PAMI ofrece un beneficio exclusivo a los jubilados para mejorar su estilo de vida

Descubrí los talleres que ofrece la obra social para promover el bienestar y una mejor calidad de vida.

Los afiliados al PAMI pueden acceder de forma gratuita a talleres que promueven el bienestar.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece diversas actividades a sus afiliados para que puedan mantenerse en movimiento y mejorar su calidad de vida. Estas pertenecen a los Talleres Sociopreventivos de la obra social, que promueven el bienestar físico y mental de los adultos mayores.

Estos cursos gratuitos son grupales y presenciales, lo que permitirá que los jubilados y pensionados interactúen entre sí. La cursada finalizará el 31 de diciembre de este año y los afiliados podrán anotarse en hasta 3 cursos simultáneamente.

PAMI: talleres disponibles para adultos mayores

Cursos UPAMI Dibujo.jpg

Gracias a los Talleres Sociopreventivos, los afiliados a la obra social podrán aprender nuevas habilidades y realizar actividades de diferentes temáticas, desde cursos artísticos, hasta de tecnología. entre estos, las más destacadas son:

  • Artesanías y manualidades
  • Nuevas tecnologías y computación
  • Yoga y técnicas orientales
  • Gimnasia
  • Danza
  • Educación Ambiental.
  • Memoria
  • Idiomas
  • Música y canto

Cómo inscribirse a los talleres de PAMI

pami cursos estudiar.png

La inscripción a estos cursos estará abierta hasta el próximo 31 octubre. Para poder participar en alguno de los Talleres Sociopreventivos, los afiliados al PAMI deberán seguir una simple serie de pasos:

  1. Ingresar a pami.org.ar/talleresycursos.
  2. Elegir la temática o el lugar de interés para realizar el taller.
  3. Completar el formulario correspondiente con los datos solicitados y confirmar la inscripción.

