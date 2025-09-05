PAMI ofrece un beneficio exclusivo a los jubilados para mejorar su estilo de vida







Descubrí los talleres que ofrece la obra social para promover el bienestar y una mejor calidad de vida.

Los afiliados al PAMI pueden acceder de forma gratuita a talleres que promueven el bienestar.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece diversas actividades a sus afiliados para que puedan mantenerse en movimiento y mejorar su calidad de vida. Estas pertenecen a los Talleres Sociopreventivos de la obra social, que promueven el bienestar físico y mental de los adultos mayores.

Estos cursos gratuitos son grupales y presenciales, lo que permitirá que los jubilados y pensionados interactúen entre sí. La cursada finalizará el 31 de diciembre de este año y los afiliados podrán anotarse en hasta 3 cursos simultáneamente.

PAMI: talleres disponibles para adultos mayores Cursos UPAMI Dibujo.jpg

Gracias a los Talleres Sociopreventivos, los afiliados a la obra social podrán aprender nuevas habilidades y realizar actividades de diferentes temáticas, desde cursos artísticos, hasta de tecnología. entre estos, las más destacadas son:

Artesanías y manualidades

Nuevas tecnologías y computación

Yoga y técnicas orientales

Gimnasia

Danza

Educación Ambiental.

Memoria

Idiomas

Música y canto

Cómo inscribirse a los talleres de PAMI pami cursos estudiar.png PAMI La inscripción a estos cursos estará abierta hasta el próximo 31 octubre. Para poder participar en alguno de los Talleres Sociopreventivos, los afiliados al PAMI deberán seguir una simple serie de pasos: Ingresar a pami.org.ar/talleresycursos. Elegir la temática o el lugar de interés para realizar el taller. Completar el formulario correspondiente con los datos solicitados y confirmar la inscripción.

