PAMI ofrece un beneficio exclusivo a los jubilados para mejorar su estilo de vida

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece diversas actividades a sus afiliados para que puedan mantenerse en movimiento y mejorar su calidad de vida. Estas pertenecen a los Talleres Sociopreventivos de la obra social, que promueven el bienestar físico y mental de los adultos mayores.
Estos cursos gratuitos son grupales y presenciales, lo que permitirá que los jubilados y pensionados interactúen entre sí. La cursada finalizará el 31 de diciembre de este año y los afiliados podrán anotarse en hasta 3 cursos simultáneamente.
PAMI: talleres disponibles para adultos mayores
Gracias a los Talleres Sociopreventivos, los afiliados a la obra social podrán aprender nuevas habilidades y realizar actividades de diferentes temáticas, desde cursos artísticos, hasta de tecnología. entre estos, las más destacadas son:
- Artesanías y manualidades
- Nuevas tecnologías y computación
- Yoga y técnicas orientales
- Gimnasia
- Danza
- Educación Ambiental.
- Memoria
- Idiomas
- Música y canto
Cómo inscribirse a los talleres de PAMI
La inscripción a estos cursos estará abierta hasta el próximo 31 octubre. Para poder participar en alguno de los Talleres Sociopreventivos, los afiliados al PAMI deberán seguir una simple serie de pasos:
- Ingresar a pami.org.ar/talleresycursos.
- Elegir la temática o el lugar de interés para realizar el taller.
- Completar el formulario correspondiente con los datos solicitados y confirmar la inscripción.
