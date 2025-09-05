Murió Mark Volman: miembro fundador de The Turtles, creadores de la canción "Happy Together"

Volman reveló en 2023 que le habían diagnosticado demencia con cuerpos de Lewy en 2020, pero continuó actuando en las giras anuales de canciones antiguas "Happy Together" en los años siguientes.

Mark Volman , miembro fundador del grupo pop The Turtles de la década de 1960, quien cantó en su éxito número 1 "Happy Together" y cuyas brillantes armonías también inspiraron canciones como "It Ain't Me Babe", "You Baby", "She'd Rather Be with Me" y "Elenore" , falleció el viernes en Nashville tras una breve e inesperada enfermedad. Tenía 78 años.

Volman reveló en 2023 que le habían diagnosticado demencia con cuerpos de Lewy en 2020, pero continuó actuando en las giras anuales de canciones antiguas "Happy Together" en los años siguientes.

Junto a su compañero de The Turtles, Howard Kalan , Volman prosiguió el primer auge de la banda reinventándose en 1970 como Flo & Eddie . Su espectáculo estuvo marcado por las travesuras humorísticas del dúo, la melena rizada y salvaje de Volman y, siempre, sus distintivas armonías vocales.

Salieron de gira con Mothers of Invention de Frank Zappa y cantaron coros en canciones como "Bang a Gong (Get It On)" de T. Rex y, posteriormente, en "Hungry Heart" , el primer sencillo del Top 10 de Bruce Springsteen . Incluso escribieron para el programa de televisión infantil Strawberry Shortcake. Camila Cabello usó su canción "Keep It Warm" en su exitoso sencillo de 2024, "I Luv It" .

Kaylan se retiró en 2018 debido a problemas de salud, dejando a Volman como el último miembro original de las Tortugas actuando con la banda.

La extensa trayectoria de Mark Volman

Nacido en Los Ángeles el 19 de abril de 1947, Volman conoció a Kaylan y comenzaron a cantar juntos durante sus años de instituto. Como The Turtles, el primer éxito del grupo llegó en 1965 con una versión de "It Ain't Me Babe" de Bob Dylan, y seguirían cosechando éxitos en los años siguientes. El éxito insignia del grupo, "Happy Together", fue número 1 en la lista Billboard 100 durante tres semanas justo antes del Verano del Amor y llegó al Top 10 en varios otros países. Alcanzó el número 12 en el Reino Unido.

En total, The Turtles obtuvieron nueve sencillos pop Top 30 en los EE. UU., incluidos cinco Top 10, y "She'd Rather Be with Me" y "Elenore" llegaron al Top 10 del Reino Unido. Junto con las canciones mencionadas anteriormente, sus éxitos incluyen "She's My Girl" y "You Showed Me", entre otros.

Menos exitoso en las listas de álbumes, el único LP de la banda en el Top 10 fue el disco recopilatorio de 1967 The Turtles! Golden Hits.

En la mediana edad, Volman regresó a la universidad, donde obtuvo una licenciatura y una maestría antes de impartir clases de negocios musicales en varias instituciones, especialmente en la Universidad de Belmont en Nashville. En 2023, publicó sus memorias, "Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More".

En 2010, Volman y Kaylan comenzaron las giras anuales de Happy Together, a menudo junto a otros artistas de los años 60 y 70, como Gary Puckett, Mitch Ryder, Mark Lindsay de Paul Revere & The Raiders, Mark Farner de Grand Funk Railroad, Gary Lewis y Micky Dolenz de The Monkees. Volman continuó la gira hasta el verano de 2025, junto con el cantante de Archies, Ron Dante, conocido por "Sugar Sugar", tras la retirada de Kaylan.