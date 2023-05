Soledad Villamil está de regreso con “Para mí, para vos”

Soledad Villamil: Sí, la obra tiene un gran trabajo de adaptación que hace que se sienta muy cercana no solo a nuestra forma de ser sino especialmente a nuestro sentido del humor.

P.: ¿Por qué cree que los productores se vuelcan a los éxitos del exterior? Mas allá de que hay autores locales en la cartelera comercial ¿hay una idea de que el público prefiere ver obras que vienen de afuera?

S.V.: Creo que el público quiere ver buenas obras, sean locales o extranjeras y celebro que cada vez haya más obras argentinas en el circuito comercial.

P.: ¿Cuáles son los temas de la obra?

S.V.: La obra es en principio una comedia por momentos muy disparatada pero que hace pie en conflictos familiares con los que todos podemos sentirnos identificados de alguna manera. Tres hermanos que se reúnen después de mucho tiempo y que sacan a la luz viejos rencores y frustraciones personales.

P.: ¿Qué tiene su personaje en común con usted?

S.V.: Me da la posibilidad de jugar a fondo con la idea de la actriz, la diva, la estrella que siente que todo gira a su alrededor. Es divertido ponerle el cuerpo a Masha y me produce ternura su egocentrismo infantil que en el fondo esconde una gran inseguridad, porque depende absolutamente del aplauso y la aprobación de los demás. Me siento identificada con muchas cosas pero por suerte y gracias al psicoanálisis voy atravesando la angustia que provoca la dependencia de la mirada de los otros. Soy una Masha psicoanalizada.

P.: ¿Cómo vive este regreso al teatro después de 17 años, y que diferencias encuentra entre el trabajo en teatro y el cine o las series?

S.V.: La mayor diferencia consiste en el tiempo de prueba y ensayos que tenemos en el teatro, en el juego y la creatividad que circula en el grupo. También en la posibilidad de repetir noche tras noche un ritual que es idéntico y a la vez distinto cada vez.