Sólido drama de conciencia y ética ambientado en Túnez

Túnez, verano de 2011. La Revolución de los Jazmines está en marcha pero las leyes islámicas siguen firmes. Entre ellas, la que dice que solo los familiares pueden donar un órgano a quien lo necesita. O las que imponen el permiso del marido para ciertas decisiones de la esposa, o arruinan la vida de ella si es acusada de adulterio. Ese es el telón de fondo de la película franco-tunecina “El engaño”, que ahora vemos. No habla de política, no es un tratado de historia, pero se ambienta justo en esa época y así deja entender algunas cosas sobre la mente humana, cosas que tienen cierto peso, no solo en aquellos lares.