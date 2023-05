Taj Mahal viaja a las raíces de las big bands

El legendario bluesman Taj Mahal tiene décadas de tocar todos los estilos de la música negra, especializado en estudiar el soul de ambientes rurales, pero el año pasado empezó a revisar sus raíces al grabar, junto a su amigo Ry Cooder, un impresionante homenaje a Sonny Terry y Brownie McGhee, “Get on Board”. Esta vez el tributo va más allá, ya que Henry St. Claire Fredericks (tal el verdadero nombre de Taj) decidió llevarnos en el tiempo al día de 938 en el que sus padres se conocieron por primera vez en un concierto de Ella Fitzgerald en el teatro Savoy, ubicado en la avenida Lennox, de Harlem. Así que Taj Mahal recorre la era de las big bands, todo con producción de John Simon, quien cumplió tales funciones para Janis Joplin, y que aquí tiene el trabajo de adaptar la voz y el estilo de Mahal a clásicos y standards de Duke Ellington como “Moon Indigo”, sin olvidar a Benny Goodman (justamente con “Stompin’ at the Savoy”), Louis Jordan y por supuesto George Gershwin. El resultado es un experimento que se disfruta, y que no intenta repetir el viejo sonido sino tocarlo de modo espontáneo y a todo lujo en lo que toca a los instrumentistas, voces y arreglos.