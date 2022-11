Tantanian: de drag queen a Roberto Arlt en Munich

Periodista: ¿Qué le interesó del personaje que interpreta en la serie?

Alejandro Tantanian: Me llamó Erika, coautora y productora, para el personaje de la drag queen. Pasé por el casting en la línea de procedimientos de la plataforma y quedé como esta drag que de día es psicoanalista y se transforma de noche. Las autoras habían visto mis shows de música y vieron potencial para encarnar a “Tanta ternura”, así se llama mi personaje, con escenas especialmente en el boliche. Me gustó que me convocaran para actuar y cantar, acepté además porque la serie trabaja en los distintos feminismos que, encarnados por Lali Espósito, tan popular y querida, da más visibilidad al debate. Ella es un buen caballo de roya.

P.: ¿Qué está haciendo ahora en Munich?

A.T.: Una versión de “Los siete locos” de Arlt, me dieron a elegir qué quería hacer, les dije y compraron los derechos de la traducción. Es una versión libre que toma la línea argumental de la sociedad secreta de la novela liderada por el Astrólogo pero hay una transposición a una sociedad secreta que está en Munich y hace una velada abierta para juntar adeptos. Arlt me disparó la excusa ficcional de un espectáculo que trata al público como posibles adherentes a esa la sociedad. También hay siete actores que reflejan características de algunos de los personajes de la novela y dan vueltas de manera asordinada.

P.: ¿Qué balance hace de su presente profesional?

A.T.: Uno imagina pero la realidad asalta y sorprende. Todo se transforma en este trabajo y hay mucho de azar. Nunca paré de trabajar, pudimos realizar un proyecto atractivo al frente de uno de los teatros más importantes como el Cervantes, fue un proyecto visible, fuerte, con personalidad, no sólo yo sino un grupo de gestión.

P.: ¿Cómo ve hoy el Cervantes?

A.T.: Sebastián Blutrach antes y ahora Jorge Dubatti y Gladys Contreras, cumplieron los compromisos que habíamos dejado, no puedo evaluar programación porque no hubo mucho más allá, a excepción de “La comedia es peligrosa”, de Demaría y Zorzoli, y “La obra del demonio”. Pero se hizo lo que quedó pendiente de 2020, lo de Cristinan Drut, lo de Beto Romero, “Cuando los muertos despertemos” de Ibsen, el estreno de Gustavo Tarrío y Mariana Chaud con un infantil que iba a ser sobre cuentos de Elsa Bornemann pero hubo que cambiar la obra. Fue bueno el concurso Nuestro Teatro en pandemia y hay obras nuevas elegidas que habrá que ver cómo encajan en términos de curaduría. No pudimos ver todavía lo que piensan pero cumplieron, y eso es bueno.