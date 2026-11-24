El interior del monolito gris es silencioso. Las máquinas zumban, circulan aire frío y los técnicos se deslizan por los pasillos como fantasmas. Sin embargo, en el exterior del centro de datos más grande de América Latina —un modesto complejo de 61 megavatios (MW) ubicado en Vinhedo al sureste de Brasil —, la actividad es intensa. Se está construyendo otro edificio; Dos más podrían estar en camino. Para Ascenty , la empresa que los arrienda, estos proyectos representan una apuesta de 1,2 mil millones de dólares para que la región se convierta en un centro global de potencia computacional. "Nos estamos preparando para un auge", afirmó Chris Torto, director de Ascenty.

América Latina lleva mucho tiempo sin estar a la altura de su potencial en materia de infraestructura digital. La región cuenta con menos de 600 centros de datos, que solo suman en total alrededor de 1,5 gigavatios (GW) de capacidad. Eso es menos de lo que hay en Reino Unido . Sin embargo, los empresarios y los políticos están convencidos de que pueden atraer a muchos más de estos gigantescos almacenes tecnológicos. Señalan el creciente uso de datos a nivel local, así como el deseo de los gigantes tecnológicos chinos y estadounidenses de instalar más centros de datos fuera de sus jurisdicciones nacionales. Para aprovechar al máximo esta oportunidad, los países de la región tendrán que convencer a las empresas tecnológicas de que son socios confiables y asegurarse de que la población local siga apoyándolos. También tendrán que lidiar con la acalorada rivalidad entre las superpotencias tecnológicas del mundo.

La creciente demanda local es el motor principal . La mayor parte de los datos de América Latina aún se almacena y procesa en Estados Unidos. Eso era tolerable cuando pocas personas tenían acceso a Internet. Sin embargo, la penetración de Internet en la región se acerca ahora al 80%, una cifra superior a la de China . Los brasileños pasan más de nueve horas al día en internet, en comparación con menos de siete horas en el caso de los estadounidenses, según un informe de la consultora Atlántico. Esto provoca retrasos. El contenido enviado desde Virginia del Norte, un centro global, tarda 150 milisegundos en llegar a São Paulo. El contenido procedente de Vinhedo tarda apenas dos. Muchas empresas ven el valor de pagar para reducir esa brecha, expresó Raimundo Díaz de la firma de contable Vistra.

Sin embargo, esa no es la única estrategia. Algunas grandes empresas de tecnología consideran que las ubicaciones en América Latina son nodos importantes en las redes que están creando para atender a usuarios de todo el mundo. ByteDance , la empresa china propietaria de TikTok , está invirtiendo hasta 39.000 millones de dólares en un enorme complejo de centros de datos en el noreste de Brasil, aparentemente atraído en parte por los cables submarinos que van desde allí hasta Europa , África y otros destinos. Algunas empresas están buscando sitios adecuados para entrenar modelos de inteligencia artificial (una tarea para la que la cercanía con el usuario final no es crucial). En ese segmento de negocio, América Latina competirá por el capital "contra Canadá , los países nórdicos, el Medio Oriente y el Sudeste Asiático ", señaló David Dias de la consultora EY.

Los países latinoamericanos están promocionando activamente sus ventajas, tanto entre sí como frente a centros tecnológicos más lejanos. Muchos pueden ofrecer energía a bajo costo, que además es verde. La abundante energía hidroeléctrica hace que el 85% de la electricidad de Brasil sea renovable. En Chile , que cuenta con una vasta extensión de paneles solares, la cifra alcanza el 68%. Disponer de abundante electricidad a un precio accesible también puede reducir el consumo de agua en los centros de datos (al permitir el uso de sistemas de enfriamiento que ahorran agua, aunque tienen el inconveniente de consumir mucha energía). La construcción también suele ser asequible. Construir centros de datos en Silicon Valley cuesta 14 dólares por vatio, según un estudio de la consultora Turner & Townsend. Las tarifas en América Latina oscilan entre los 11,5 dólares por vatio en México y los 9 dólares en Bogotá, la capital de Colombia.

La inversión en inteligencia artificial siguió creciendo, pero los balances mostraron que los retornos todavía se distribuyen de forma desigual entre quienes financian la expansión y quienes proveen la infraestructura.

Brasil cuenta con alrededor de 700 MW de capacidad para centros de datos, casi la mitad del total de América Latina. Para 2030, esa cifra podría aumentar hasta los 5 GW, según predice Alessandro Lombardi, director de Elea Data Centres, una de las empresas que los construye. El presidente del país, Lula da Silva, está muy interesado; antes de las elecciones presidenciales de octubre, impulsó una reforma que redujo un arancel de importación exorbitante que Brasil había estado imponiendo a los equipos de TI. "Traigan los centros de datos aquí", exigió Lula, como se conoce al presidente, durante su discurso de victoria.

Las fábricas en México han obtenido enormes ganancias recientemente al ensamblar servidores destinados a centros de datos en Estados Unidos (donde, debido a la oposición local, cada vez es más difícil construir nuevos). Ahora, el país desea ampliar su propia capacidad de centros de datos de 300 MW, gran parte de la cual se concentra en el árido estado central de Querétaro, al norte de la capital.

Chile ofrece normativas favorables para los inversionistas inspiradas en el modelo de Singapur, afirmó Natalia López, de la asociación gremial Chile Data Centres; Colombia está promocionando la primera zona de libre comercio del mundo para hiperescaladores. Paraguay apuesta por proyectos sumamente ambiciosos, como un plan de 12.000 millones de dólares para una planta estadounidense cerca de las estruendosas Cataratas del Iguazú. Incluso Argentina, un desastre fiscal, ha despertado interés en la provincia sureña de la Patagonia, que está escasamente poblada y alberga Vaca Muerta, un enorme yacimiento de gas de esquisto.

Sin embargo, para tener éxito, los países latinoamericanos tendrán que superar una gran cantidad de obstáculos. Algunos de estos son de carácter técnico. Los sitios con la mejor conectividad a internet a menudo no son los mismos en los que la electricidad es más abundante. Incluso cuando la energía es abundante, una transmisión irregular puede provocar apagones, dice Tomás Ocampo de Unblock Energy, una empresa emergente argentina que utiliza el gas que de otra manera se quemaría en antorcha para alimentar centros de datos. Además, la tramitación de permisos puede ser engorrosa, con largos tiempos de espera para conectarse a la red eléctrica.

A las empresas tecnológicas les preocupa que, aunque los gobiernos de la región se han apresurado a prometer exenciones fiscales, suelen mostrarse poco confiables en asuntos cruciales como los derechos de propiedad intelectual. Aunque los latinoamericanos se muestran mucho menos reacciones a los centros de datos que sus pares en Estados Unidos, la opinión pública podría cambiar a medida que aumenten las inversiones. Ya han comenzado a producirse protestas esporádicas contra nuevos proyectos en la región. "Hay una creciente sensación de preocupación", afirmó Fabro Steibel de ITS-Rio, un centro de estudios brasileño.

En el fondo se filtra la geopolítica, un factor que cobró protagonismo de forma repentina el 16 de noviembre, cuando el Departamento de Comercio de EEUU declaró que los centros de datos brasileños necesitarían una licencia de este organismo para importar los semiconductores más avanzados. Esto refleja el temor de que se conviertan en una vía para que China eluda los controles de exportación de Estados Unidos, al permitir que las empresas chinas entrenen de forma remota modelos de inteligencia artificial utilizando los equipos más modernos. El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo exigiendo que América Latina frene la inversión china en infraestructura crítica, señaló Bruna Santos del Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington. Es muy probable que Trump comience a insistir en que también rechacen el dinero chino destinado a los centros de datos. A nadie le agrada mucho la idea de cortar ese flujo de fondos.

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