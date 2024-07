Apple y la inteligencia artificial: un futuro sombrío en el mercado chino

El segundo componente crucial del proyecto es la implementación de un servidor seguro y cerrado, al cual los iPhones tendrán acceso para realizar consultas más complejas. Este servidor está diseñado para mantener la privacidad de los usuarios, asegurando que ninguna información pueda ser accesible por terceros. Las consultas y respuestas se eliminarán del servidor para proteger la privacidad de los datos.

El tercer pilar del proyecto es la integración con ChatGPT, un modelo avanzado de IA desarrollado por OpenAI, que permitirá responder preguntas de los usuarios. Este sistema garantizará que las interacciones sean privadas y seguras, protegiendo tanto las preguntas como las respuestas de cualquier acceso no autorizado.

Entre tanto, China representa un mercado importante para Apple, pero también uno de los más desafiantes dadas sus estrictas regulaciones en materia de tecnología y privacidad.

El primer desafío está en el uso de ChatGPT en China: está prohibido. Esto significa que Apple no podría integrar este sistema de IA en los iPhones vendidos en el país. Si bien hay alternativas locales como el modelo de IA de Baidu, esto solo soluciona una parte del problema.

En segundo término, el gobierno chino exige control absoluto sobre cualquier tecnología que opere dentro de su territorio. Esto significa que el chip de IA y el servidor privado que Apple prevé implementar tendrían que ser modificados para cumplir con las regulaciones chinas, comprometiendo así la privacidad que Apple promete a sus usuarios.

En tercer lugar, Apple estará obligada a crear dos versiones distintas de sus iPhones: una con el chip y servidor de IA para mercados fuera de China, y otra sin estas características para el mercado chino. Esta segmentación aumentará los costos de producción y reducirá la competitividad de Apple, especialmente porque ya hay en China otros teléfonos con IA.

En mi opinión, Apple una vez más perdió el rumbo. No entendió que la inteligencia artificial no es simplemente un componente más; es ELcomponente esencial, y todo lo demás debería girar alrededor de esta tecnología. Un iPhone con inteligencia artificial es un híbrido; es como ponerle caballos de carrera a un auto para hacerlo andar más rápido. Las soluciones híbridas, en general, no funcionan. Apple necesita darse cuenta de que para mantenerse a la vanguardia, debe integrar completamente la IA en su ecosistema y no tratarla como una simple adición.

La integración de la IA en los iPhones es parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el ecosistema de Apple, el cual incluye servicios como juegos, películas y aplicaciones. Si Apple no puede implementar su proyecto de IA en China, perderá una porción significativa de este mercado, afectando no solo las ventas de iPhones sino también el consumo de otros servicios.

Apple enfrenta un dilema irreconciliable: mantener su promesa de privacidad y seguridad a sus usuarios y a la vez adaptar sus tecnologías para cumplir con las exigencias del mercado chino.

En conclusión, la llegada de la inteligencia artificial a los iPhones de Apple representa un avance significativo en la tecnología móvil, pero también plantea retos considerables, especialmente en mercados con estrictas regulaciones como China. Las chances de éxito de este proyecto son nulas y si la empresa insiste con la IA como un mero componente adicional en lugar de la base de su estrategia tecnológica, el futuro de esta compañía se volverá cada vez más sombrío.

Las cosas como son.

Filósofo y analista internacional

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.