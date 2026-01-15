Aranceles 0 a celulares: qué modelos se pueden comprar por menos de $500.000

El Gobierno oficializó la eliminación total de los impuestos a la importación de dispositivos móviles, impulsando una mayor competencia y la reducción de precios.

La eliminación del impuesto a la importación abre el juego a más modelos por debajo de los $500.000 en el mercado local.

A partir de hoy, los celulares importados dejarán de pagar aranceles aduaneros , una medida oficial que busca expandir la oferta y generar “precios más competitivos”. En ese contexto, hay varios modelos de marcas como Samsung, Motorola, Apple y Xiaomi disponibles por menos de $500.000 en el mercado argentino, aunque con variaciones según tienda y configuración.

Equipos que no se producen ni se ensamblan en la Argentina, como los iPhone y otros smartphones de gama alta, dejan de estar alcanzados por este cargo , lo que habilita una potencial baja de hasta el 30% en sus valores finales y un escenario de mayor competencia entre marcas, comercios y canales oficiales de venta.

Durante años, el mercado local se destacó por tener algunos de los precios más elevados de la región, situación que incentivó compras en países vecinos como Chile o Brasil. Con la quita total de aranceles, el Gobierno busca reducir esa diferencia, ampliar la oferta disponible y ordenar importaciones que hasta ahora ingresaban por circuitos informales.

Con la nueva estructura impositiva, que también incluye una reducción de impuestos internos a productos importados del 19% al 9,5% , el segmento de gama media y baja presenta opciones competitivas de las principales marcas:

La marca surcoreana mantiene una fuerte presencia en el mercado argentino dentro del segmento accesible, con equipos que priorizan pantalla, autonomía y disponibilidad amplia en comercios físicos y online. Los Galaxy A se mantienen entre los más vendidos por su equilibrio entre pantalla, batería y precio:

Samsung Galaxy A25 (128 GB): mantiene características similares al A15 pero con pantalla Super AMOLED de 6,5” y 120 Hz, lo que se traduce en desplazamientos visuales más suaves. Integra conectividad 5G, lo que permite velocidades de datos móviles superiores donde la red lo soporta. La batería es de 5000 mAh, y el sistema de cámaras tiene ajustes que tienden a mejorar el rendimiento en condiciones de luz variada. Dependiendo de la versión de memoria y la oferta del comercio, se ubica cerca del límite de $500.000 en el mercado argentino.

Motorola

Motorola se posiciona como una de las marcas más elegidas en la gama media por ofrecer especificaciones equilibradas, experiencia de uso simple y buena relación entre precio y prestaciones:

Motorola Moto G56 (256 GB): este celular se ubica en el tope del presupuesto de $500.000, con un precio alrededor de $499.999, y es elegido por quienes buscan almacenamiento y conectividad en el límite superior de la gama media. Ofrece 256 GB de almacenamiento interno, lo que resulta conveniente para usuarios que guardan muchas fotos, videos y aplicaciones sin depender de tarjetas microSD. Integra conectividad 5G, que permite velocidades de internet móvil superiores donde la red lo soporta, y una batería de gran capacidad que cubre jornadas completas de uso sin recargas frecuentes. Es frecuente verlo destacado en listados de ventas y comparativas por ofrecer capacidades de hardware más amplias dentro de su rango de precio, especialmente para quienes priorizan espacio y rendimiento general.

Xiaomi

La marca china continúa ganando terreno en la Argentina gracias a su foco en pantallas de calidad y configuraciones competitivas dentro del segmento medio:

Xiaomi Redmi Note 14 (128 GB): este modelo se ubica en el rango medio-alto de los teléfonos por debajo de $500.000, con un valor aproximado de $419.999. Integra una pantalla AMOLED de alta calidad, que mejora la visualización de contenido con colores más definidos y buenos niveles de contraste en comparación con pantallas LCD comunes. Cuenta con batería de capacidad amplia, lo que permite varias horas de uso continuo sin recarga frecuente, y un sistema de cámaras configurado para cubrir las necesidades habituales de fotografía y video en distintos escenarios de luz. Su combinación de características y rendimiento sitúa al Redmi Note 14 como una opción sólida para quienes buscan un teléfono con buena experiencia de pantalla, rendimiento general equilibrado y suficiente almacenamiento para aplicaciones y multimedia dentro del presupuesto.

Apple

Por su estrategia de precios y posicionamiento en el segmento premium, no hay modelos nuevos de iPhone disponibles por debajo de $500.000 en la Argentina con precios de lista oficiales. Los celulares de Apple suelen ingresar al país con aranceles y precios elevados que los sitúan por encima de esa barrera, incluso en versiones con almacenamiento base.

Sin embargo, la eliminación de aranceles para la importación de celulares puede favorecer la llegada de unidades reacondicionadas, modelos de generación anterior o equipos importados por canales con precios más competitivos, especialmente versiones como iPhone SE (modelo compatible con iOS moderno), que en ciertos mercados internacionales se vende a un precio menor, y podría acercarse al umbral de $500.000 si se combina con la rebaja de impuestos y promociones puntuales.

Con la eliminación total de los aranceles a celulares importados, el mercado argentino comienza a mostrar un escenario más competitivo, especialmente en la gama media y baja. Si bien el impacto en precios será gradual, la mayor oferta y la presión entre marcas podrían ampliar las opciones disponibles para los consumidores en los próximos meses, en un contexto donde el recambio tecnológico sigue siendo una necesidad creciente.