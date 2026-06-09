Luego de la salida de Carlos Tevez, la dirigencia de Talleres de Córdoba metió una bomba en el mercado de pases y llegó a un acuerdo para que Jorge Sampaoli se convierta en el nuevo entrenador.
Sorpresa en Córdoba: Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador de Talleres
El entrenador santafesino regresará al fútbol argentino tras 25 años, luego de varios pasos por el exterior. Conocé los detalles.
-
El Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero el Atlético los rechazó
-
Caos en México: las 7 marchas confirmadas para el día de la inauguración del Mundial 2026
En las últimas horas, acordaron con el ex entrenador de Atlético Mineiro para que asuma el cargo.
La duración de su contrato sería de 18 meses, por lo que finalizará el 31 de diciembre de 2027. El primer objetivo estará en meter al equipo en zona de clasificación a las copas internacionales para la próxima temporada.
De esta manera, el DT santafesino volvería al fútbol argentino tras 8 años, cuando dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia. Además, no dirige a un club en el país desde 2001, cuando lo hizo en Argentino de Rosario.
Desde entonces, Sampaoli dirigió en todos clubes del exterior como Juan Aurich, Sports Boys y Coronel Bolognesi de Perú, O'Higgins y Universidad de Chile, Emelec de Ecuador, Sevilla de España, Santos, Atlético Mineiro y Flamengo de Brasil, Olympique Marsella y Stade Rennes de Francia.
- Temas
- Jorge Sampaoli
- Talleres