Atención usuarios: roban tarjetas de crédito en una estafa con Netflix

¿Cómo evitarlo?

Un tip para darse cuenta que no se trata de la página original es que dentro de ella figura que "Netflix Argentina" y un número de WhatsApp de contacto, algo que la página original no posee. Netflix no tiene página virtual argentina y mucho menos un número de teléfono de contacto.

Qué es el phishing y cómo combatirlo

Al phishing podríamos denominarlo como “el cuento del tío” de la era digital. Se trata del fraude online más extendido, a través del cual los ciberdelincuentes roban datos de los usuarios -especialmente los de bancos- para vaciar sus cuentas.