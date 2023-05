Netflix renovó The Witcher para una quinta temporada antes de estrenar la tercera

The Witcher fue renovada oficialmente por Netflix para una quinta temporada a pesar de que la tercera temporada aún no se estreno.

La primera entrega de la tercera temporada de The Witcher llega a la plataforma de streaming el 29 de junio, con los últimos episodios de Henry Cavill como Geralt disponibles para ver un poco más tarde el 27 de julio. Según TotalFilm, los líderes creativos consideraron terminar la serie debido a la salida de Cavill, pero decidió no hacerlo porque había “demasiadas historias que contar”.

Cuando se le preguntó si estaba "sorprendida" por la salida de Cavill del papel, Holland respondió: "Probablemente no comentaré sobre eso. Me encantaría, pero no lo haré”. Ella agregó: “Tengo muchas ganas de ver lo que trae Liam. Tiene una gran base de fans. La cuarta temporada será una buena mezcla de nuevos personajes y caras que regresan”.

El mes pasado, Netflix publicó las primeras fotos de Cavill como Geralt en su última temporada interpretando al personaje. Los fanáticos en las redes sociales se apresuraron a lamentar la próxima pérdida de Cavill del programa, y algunos dijeron que "nunca será lo mismo sin él". Algunos también predicen que esta será la última temporada del programa.

Hablando sobre tomar el relevo de Cavill, Hemsworth dijo el año pasado: “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura.

“Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”.

De qué trata la tercera temporada de The Witcher

La sinopsis de la tercera temporada del programa dice: “Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. .

“Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deben contraatacar, arriesgarlo todo, o arriesgarse a perderse para siempre”.

Quiénes protagonizan la tercera temporada de The Witcher

Junto a Cavill, la tercera temporada de The Witcher verá a Freya Allan y Anya Chalotra regresar como Ciri y Yennefer respectivamente. Las nuevas incorporaciones al elenco incluyen a Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner y Christelle Elwin.