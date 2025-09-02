Cristina Kirchner cuestionó a Javier Milei por las últimas medidas económicas: "Terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca"

Con conflictos en el plano político y económico, la expresidenta advirtió al líder libertario: "¡La vas a chocar más".

La exmandataria Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado cambiario y consideró que con esta medida el líder libertario terminó de "quemar los libritos de la escuela Austríaca".

A través de un punzante posteo en su cuenta de X, la titular del PJ lanzó: "Qué quilombo se te armó…Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario ", dijo en referencia a los distintos frentes que enfrenta el oficialismo en estos días. En primer lugar, continúa el silencio en medio de denuncias por un presunto esquema de corrupción tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo , exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad . En paralelo, la situación macroeconómica se tensa cada vez más. "¡La vas a chocar mal!", advirtió Kirchner.

"Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca", agregó.

Si bien comentó el escándalo político que tiene como centro de atención a la hermana del Presidente, Cristina puso el foco de sus críticas en la situación económica. Dirigiéndose directamente a Milei, advirtió: "Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen 'fuga de capitales'), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones ".

En ese sentido, continuó: "Y de los pesos… mejor no hablemos… Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)...".

Por otro lado, señaló que las tasas de interés bancario subieron "hasta la estratosfera para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo".

De esta manera, cuestionó a Milei: "'economista experto en crecimiento con o sin dinero”... SIN PESOS Y SIN DÓLARES".

"¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…", concluyó.

Para cerrar, ironizó: "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?", preguntó y sentenció: "¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!".