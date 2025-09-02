Un turismo diferente: el mágico pueblo de la Patagonia que tenés que visitar

Este lugar ubicado en la Patagonia no es uno de los destinos más visitados pero es ideal para quienes realizan turismo en esa zona.

Este rincón mágico, ideal para que sea parte del recorrido de los que realizan turismo en la Patagonia, es único por sus paisajes.

Argentina guarda rincones únicos que sorprenden a cada viajero. Entre ellos, hay un lugar en el extremo sur que combina naturaleza, cultura y tranquilidad. Este destino patagónico gana cada año más reconocimiento entre quienes buscan experiencias auténticas de turismo , lejos de las ciudades tradicionales y con un entorno natural impactante.

Se trata de un pueblo con identidad propia, rodeado de paisajes imponentes y con la calidez de su gente, ideal para quienes desean descansar y desconectarse sin dejar de lado la aventura y el contacto directo con la naturaleza.

Con paisajes únicos, este lugar ubicado en Tierra del Fuego es ideal para el turismo en el sur del país.

Tolhuin está en la provincia de Tierra del Fuego , en plena Patagonia argentina. Se encuentra a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande , sobre la Ruta Nacional 3, lo que lo convierte en un punto estratégico para quienes recorren la isla. Su ubicación, a orillas del imponente Lago Fagnano , lo rodea de montañas, bosques y paisajes que enamoran a cada visitante.

Este pueblo es considerado el “corazón de la isla” , ya que no solo conecta las principales ciudades fueguinas, sino que también concentra tradiciones locales que le dan una identidad distinta a otros destinos de la región.

Qué se puede hacer en Tolhuin

Tolhuin es un destino perfecto para quienes disfrutan del turismo en contacto con la naturaleza. El Lago Fagnano es el gran protagonista: allí se pueden realizar paseos en kayak, pesca deportiva, caminatas por la costa y excursiones que permiten descubrir sus rincones más escondidos. El pueblo también ofrece senderos para trekking y cabalgatas que atraviesan los bosques nativos de lenga y ñire, ideales para recorrer en cualquier época del año.

Además, Tolhuin es famoso por su gastronomía, en especial por la reconocida Panadería La Unión, que se convirtió en un clásico de la Patagonia. A esto se suman propuestas culturales, ferias locales y el contacto con comunidades que mantienen vivas las tradiciones fueguinas.

Cómo ir hasta Tolhuin

Llegar a Tolhuin es sencillo. Desde Ushuaia, el trayecto en auto es de aproximadamente 100 kilómetros, mientras que desde Río Grande la distancia es de unos 110 kilómetros. El viaje por la Ruta Nacional 3 permite disfrutar de paisajes únicos de montaña y bosques fueguinos, lo que convierte al traslado en una experiencia turística en sí misma.

También hay servicios de colectivos que conectan las principales ciudades de la isla con Tolhuin, lo que facilita el acceso a quienes no viajan en vehículo propio. Una vez en el pueblo, moverse es fácil, ya que todo queda cerca y las excursiones suelen partir desde el centro.