China activa al "equipo nacional" y sus bolsas registran el mayor salto en más de dos años + Agregar ámbito en









Pekín ampliará la participación de inversores con respaldo estatal para frenar la debilidad del mercado. El Shanghai Composite subió 3,7% y el CSI300, 4,2%, sus mejores resultados desde octubre de 2024, mientras que los semiconductores treparon 19%.

Acciones chinas: Subieron 3,7% en Shanghái tras anuncio de apoyo de Pekín.

Las acciones de China saltaron este viernes desde mínimos de 17 meses, con los avances más fuertes en más de dos años, después de que Pekín dio a conocer que ampliará la participación de los inversores con respaldo estatal para frenar la debilidad del mercado.

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Esta medida podría marcar un piso para los precios, que caen sin pausa desde julio por la preocupación ante la débil demanda de los consumidores, la prolongada recesión del sector inmobiliario y el riesgo de que las tensiones comerciales amenacen el único punto positivo de la economía: las exportaciones.

Que el "equipo nacional" de inversores estatales gane más peso es, a su vez, la señal más reciente de que las autoridades intervienen en los mercados para impulsar las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

Las acciones de China saltaron este viernes desde mínimos de 17 meses, con los avances más fuertes en más de dos años. Reuters El detalle El Shanghai Composite terminó la rueda con una ganancia de 3,7%, y el CSI300, que agrupa a las compañías de primera línea, subió 4,2%. Fueron sus mejores resultados diarios desde octubre de 2024, cuando Pekín lanzó un paquete de estímulo masivo para reactivar el mercado.

El STAR 50, que concentra a las empresas tecnológicas, saltó 15%, su mayor alza diaria en dos años, y un subíndice de semiconductores avanzó 19%, el mejor desempeño en un solo día desde que se lo mide.

Para Kenny Ng, de Everbright Securities International en Hong Kong, la medida "es un revulsivo para los mercados". "El ánimo ha estado por los suelos durante mucho tiempo. No ha habido muchas buenas noticias en las que basar las operaciones. Al menos ahora hay algo con lo que contar: el equipo nacional acudirá al rescate si las cosas realmente se tuercen", señaló. El gobierno ampliará la participación de inversores estatales para sostener el mercado. Cabe subrayar que el "equipo nacional" chino es el nombre que los operadores han dado a un grupo informal de inversores estatales que suelen actuar como compradores en momentos de tensión y que son objeto de especulaciones casi constantes sobre sus hábitos e intenciones.

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