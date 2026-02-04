Una startup de semiconductores recaudó u$s230 millones en una ronda de inversión y busca competir con Nvidia + Seguir en









Se trata de la estadounidense Positron, que ya recaudó poco más de u$s300 millones en tan solo 3 años. Entre los principales financistas, se encuentra el fondo soberano de inversión de Qatar.

Positron busca aprovechar el impulso por romper con la dependencia de los chips Nvidia.

La startup de semiconductores Positron cerró una ronda de financiación Serie B por u$s230 millones. Así, en una industria que comienza a poner el foco sobre la dependencia de los componentes fabricados por Nvidia, la compañía apunta a acelerar el despliegue de sus chips de memoria de alta velocidad, considerados un insumo clave para los procesadores que sostienen cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Entre los participantes de la ronda figura Qatar Investment Authority (QIA) - según consignó el medio especializado TechCrunch -, el fondo soberano del país árabe, que en los últimos años reforzó su estrategia para desarrollar infraestructura vinculada a la IA. De esta manera, Positron recaudó ya más de u$s300 millones en tan solo 3 años de existencia.

La startup que busca competir con Nvidia La inyección de capital para la empresa con sede en Reno se produce en un contexto en el que hiperescaladores y compañías tecnológicas buscan recortar su dependencia de Nvidia, líder histórico del segmento y empresa actual con mayor capitalización en Wall Street. En ese grupo aparece OpenAI: que pese a ser uno de los mayores clientes de la firma no, en los últimos días surgieron versiones sobre una disconformidad por parte del los creadores de ChatGPT con algunos de sus chips más recientes. Sin embargo, la empresa conducida por Jensen Huang aseguró que planea una importante inversión en la compañía de Sam Altman.

En paralelo, Qatar profundiza su apuesta por la llamada infraestructura de IA "soberana", una prioridad que volvió a destacarse durante la Web Summit Qatar realizada esta semana en Doha. Fuentes consultadas por TechCrunch indicaron que el país considera la capacidad de cómputo un factor determinante para sostener su competitividad global y busca consolidarse como un hub de servicios de inteligencia artificial en Medio Oriente, lo que explica el creciente interés en startups como Positron.

Chips inteligente nvidia Nvidia, líder indiscutido de la producción de chips para IA. La hoja de ruta ya muestra avances concretos, entre ellos un joint venture de infraestructura de IA por u$s20.000 millones junto a Brookfield Asset Management, anunciado en septiembre.

Con esta ronda, la compañía —fundada hace tres años— eleva el capital total recaudado a algo más de u$s300 millones. En 2025 había obtenido otros u$s75 millones de inversores como Valor Equity Partners, Atreides Management, DFJ Growth, Flume Ventures y Resilience Reserve. Positron asegura que su chip Atlas de primera generación, producido en Arizona, puede equiparar el rendimiento de las GPU H100 de Nvidia - un modelo viejo de Nvidia - utilizando menos de un tercio de la energía. Si bien el surgimiento de la competencia es algo que se observa en el horizonte, Nvidia mantiene la dependencia del sector a sus últimos lanzamientos, como los chips Vera Rubin o Blackwell. La firma pone el foco en la inferencia —la capacidad de ejecutar modelos de IA en aplicaciones reales— y no en el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, una apuesta alineada con el crecimiento de la demanda de hardware orientado a la implementación masiva de soluciones de inteligencia artificial.

