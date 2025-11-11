Cómo descargar y usar Amazon Bazaar, la nueva aplicación de compras que llegó a la Argentina

Con la nueva plataforma de Jeff Bezos podés acceder a un 50% de descuento en tu primer pedido y recibir los paquetes en tu hogar en solo dos semanas.

En Argentina, las compras online siguen transformando la forma en que consumimos y cada vez son más las plataformas que apuestan por esta experiencia. En ese escenario, Amazon acaba de lanzar una nueva app para quienes buscan precios accesibles y variedad: Amazon Bazaar .

Disponible para descargar en App Store y Google Play, la plataforma de Jeff Bezos tiene el objetivo de competir con líderes como Mercado Libre, Shein y Temu , ofreciendo miles de productos internacionales con rebajas especiales, envíos gratuitos a partir de un monto mínimo y beneficios exclusivos para los nuevos usuarios.

Amazon Bazaar es la nueva app de compras online de Amazon , diseñada especialmente para mercados emergentes como el de nuestro país. Se trata de una plataforma independiente del sitio principal, enfocada en ofrecer una experiencia simple, económica y accesible .

La propuesta combina lo mejor de la interfaz central con una orientación hacia el ahorro y la variedad: desde artículos para el hogar y la moda hasta tecnología o accesorios.

Además de los precios bajos, la plataforma suma beneficios pensados para fidelizar a los usuarios: un descuento del 50% en la primera compra , envíos gratuitos a partir de $35.000 y la posibilidad de devolver los productos sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega.

Qué se puede comprar en la app de Amazon

La variedad es una de las claves de Amazon Bazaar. Su catálogo incluye miles de productos nacionales e importados que abarcan indumentaria, calzado, accesorios, artículos para el hogar, herramientas, objetos de decoración y artículos de tecnología.

También suma muchas opciones en sectores como cuidado personal, cocina, belleza y entretenimiento, con una política de precios orientada a mantener la accesibilidad sin perder calidad.

amazon

La app también mantiene características de Amazon, como el sistema de reseñas y calificaciones por estrellas. A esto se suman promociones y descuentos que se aplican al sumar más productos al carrito. Y una buena noticia, es que podés pagar en pesos argentinos a través de tus tarjetas bancarias.

Cómo descargar y usar Amazon Bazaar

Comenzar a usar Amazon Bazaar es rápido y sencillo. La app está disponible de forma gratuita tanto en la App Store como en Google Play. Una vez descargada, solo tenés que iniciar sesión con una cuenta existente de Amazon (no hace falta crear un nuevo usuario) o registrarse en caso de no tener una.

Luego, podés navegar por las distintas categorías, filtrar por precios o tipo de producto y acceder a las distintas promociones vigentes. En la primera compra se aplica automáticamente un 50% de descuento.

En cuanto a los envíos, las compras superiores a $35.000 cuentan con despacho gratuito, mientras que los pedidos menores incluyen un cargo estándar. Los productos llegan en aproximadamente dos semanas, con posibilidad de seguimiento en tiempo real y atención al cliente disponible las 24 horas.