Cómo son los nuevos controles de Spotify para las cuentas compartidas + Agregar ámbito en









La plataforma implementa un método dinámico para comprobar que los integrantes del plan residan en la misma dirección.

El proceso de validación requiere el uso de la aplicación móvil actualizada en ambos dispositivos.

Spotify ajustó sus condiciones de uso para garantizar que los beneficios de sus suscripciones grupales se utilicen según los términos del servicio. La compañía comenzó a requerir que los usuarios de las cuentas Premium Familiar confirmen de manera directa que comparten el mismo domicilio con la persona titular del plan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta comprobación no afecta de manera masiva o simultánea a la totalidad de los perfiles. La empresa remarcó en sus canales de ayuda que el requerimiento llega de forma progresiva a través de notificaciones específicas dirigidas a miembros seleccionados.

Spotify modifica el control de las cuentas compartidas El requisito fundamental de los planes grupales mantiene la exigencia de la residencia compartida entre todos los beneficiarios y la persona administradora. La novedad radica en los mecanismos para fiscalizar esa condición y en las penalizaciones establecidas para quienes no cumplan con el procedimiento.

Si una persona notificada no realiza la validación en el plazo estipulado, pierde el beneficio Premium y su perfil pasa automáticamente a la versión gratuita de Spotify Free. Aunque la cuenta conserve sus listas y su historial guardado, la sanción impide que ese usuario se incorpore a cualquier otro plan Familiar o Duo por un período de 12 meses. La única alternativa disponible para esa persona será suscribirse de manera individual o reintegrarse exclusivamente al mismo grupo anterior.

Cómo es el nuevo sistema de verificación El procedimiento de comprobación utiliza un código QR dinámico que debe escaneares exclusivamente en persona y desde dispositivos móviles. Para concretar el trámite, el titular y el miembro notificado deben seguir una serie de pasos dentro de la aplicación:

Generación del código : El administrador de la cuenta debe ingresar a la aplicación en su teléfono, pulsar en su foto de perfil, dirigirse al apartado "Tu Premium" y seleccionar la opción "Administrar" para desplegar el código en pantalla

: El administrador de la cuenta debe ingresar a la aplicación en su teléfono, pulsar en su foto de perfil, dirigirse al apartado "Tu Premium" y seleccionar la opción "Administrar" para desplegar el código en pantalla Escaneo presencial : El integrante convocado debe escanear la imagen directamente con la cámara de su propio teléfono celular. El código se actualiza cada pocos segundos para evitar el uso de capturas de pantalla enviadas a distancia

: El integrante convocado debe escanear la imagen directamente con la cámara de su propio teléfono celular. El código se actualiza cada pocos segundos para evitar el uso de capturas de pantalla enviadas a distancia Plazo de respuesta : La plataforma otorga un lapso de siete días corridos desde el envío de la notificación para completar la validación

: La plataforma otorga un lapso de siete días corridos desde el envío de la notificación para completar la validación Requisitos técnicos: Ambos teléfonos deben contar con la versión más reciente de la aplicación, mantener la fecha y hora del sistema configuradas correctamente y estar conectados en el mismo espacio físico durante el proceso

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