El creador de Telegram acusó a WhatsApp de mentirles a sus usuarios

En medio de una demanda colectiva en Estados Unidos, crecen las sospechas sobre posibles accesos a chats privados.

El conflicto entre las principales aplicaciones de mensajería volvió a escalar y puso en el centro del debate un tema clave, la privacidad. El fundador de Telegram, apuntó directamente contra WhatsApp y aseguró que la plataforma engaña a miles de millones de usuarios con su sistema de seguridad.

Las declaraciones no vienen porque si, sino que a raíz de una demanda colectiva en Estados Unidos que investiga si la app propiedad de Meta Platforms permitió el acceso a mensajes privados mediante herramientas internas. Aunque la compañía negó varias veces las acusaciones, el caso reaviva dudas sobre cómo funcionan en realidad las aplicaciones de mensajería que millones de personas en todo el mundo usan todos los días.

WhatsApp, líder en mensajería cifrada, ofrece un cifrado robusto de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad y privacidad de las comunicaciones empresariales.

El cifrado de extremo a extremo o también conocido como E2EE por sus siglas en inglés, es una tecnología que está diseñada para proteger las conversaciones digitales. Lo que hace es que solo el emisor y el receptor pueden leer el contenido de los mensajes.

Cada usuario tiene una clave pública y una privada

El mensaje se “codifica” antes de salir del dispositivo

Solo el destinatario puede descifrarlo al recibirlo

En teoría, ni siquiera la propia empresa que ofrece el servicio puede acceder al contenido de los chats. Por eso, este tipo de cifrado se convirtió en un estándar de seguridad en apps de mensajería.

WhatsApp implementa este sistema desde 2016, a través del Protocolo Signa. Sin embargo, el debate actual no gira tanto en torno al envío de mensajes, sino a lo que pasa después de eso.

Ahí es donde aparece uno de los puntos más sensibles, que son las copias de seguridad. Una gran parte de los mensajes termina almacenada en la nube sin cifrado de extremo a extremo, lo que dejaría una puerta abierta para un posible acceso a terceros.

Esto no significa necesariamente que alguien esté leyendo todos los chats, pero sí marca una zona gris del sistema, la diferencia entre la protección delante el proceso y el almacenamiento posterior a el.

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Qué hay detrás de las acusaciones de acceso a mensajes privados

La denuncia viene desde abril de 2016 hasta la actualidad y fue impulsada por Brian Y. Shirazi y Nida Samson. Los demandantes sostienen que tanto empleados de Meta como de Accenture tenían acceso a un portal de revisión interno y mediante el podían ver mensajes, nombres de usuario e información de perfil. La demanda describe al acceso como ilimitado.

Meta admite revisar mensajes, pero solo los que los propios usuarios reportan o que su sistema automático marca como sospechosos. Lo que la demanda alega es que el acceso iba mucho más lejos. Afirman que habían empleados extrayendo mensajes para brindárselos a investigadores externos, sin conocimiento de los usuarios.

La polémica explotó en redes rápidamente debido a las reacciones de dos figuras clave del sector tecnológico como son Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX , X/Twitter, entre otras empresas y Pavel Durov, el fundador de Telegram. Ambos aprovecharon la situación y lanzaron duras críticas contra WhatsApp:

Elon Musk dijo en su mensaje: “No puedes confiar en WhatsApp”. Por otra parte, Durov fue todavía más tajante al calificar el cifrado de WhatsApp como “uno de los mayores fraudes al consumidor de la historia”.

Meta respondió negando rotundamente todas las acusaciones. Aseguran que los mensajes de WhatsApp llevan protegidos mediante el protocolo Signal, lo que impide que terceros e incluida la propia empresa, puedan acceder a su contenido.