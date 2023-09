El escándalo de Unity: la tecnología de videojuegos que formó a la industria y ahora es odiada

Este 2023 no es un año cualquiera para la industria de los videojuegos , mientras algunos ya lo consideran uno de los mejores años en el gaming debido a los múltiples lanzamientos con gran aceptación del público y la crítica , desde adentro de la industria lo califican como uno de los peores, argumentando principalmente la interminable cantidad de despidos masivos en distintas compañías. A todo esto, la última semana sumó un escándalo más : el motor de desarrollo Unity anunció que le cobrará a los creadores de videojuegos una comisión por cada vez que alguien instale un juego, tras superar una cierta cantidad de instalaciones.

La compañía Unity creó uno de estos motores llamados Unity Engine y a través de los años construyó su fama gracias a su facilidad de uso y su vínculo con la industria independiente. Se volvió el motor más popular junto a Unreal Engine, normalmente utilizado para juegos más grandes y con más presupuesto, y es el hogar de títulos famosos como Among Us, Hollow Knight o Pokémon GO.