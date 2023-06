Enfrentó al machismo, confió en su pasión y hoy la rompe en TikTok: "Me mandaban a lavar los platos"

La Escuela Técnica de Lanús le cambió la vida

La feria de Ciencias de la Escuela Secundaria Técnica N° 9 de Lanús le cambió la vida a sus cortos 6 años, ya que a esa edad la joven comenzó a sentirse apasionada por la electricidad.

No obstante, a sus 9 años, su mamá insistió en que incline sus estudios hacia una escuela especializada en arte dado que la institución técnica no era para mujeres.

Haciendo caso omiso al qué dirán, la joven confió en sus aptitudes y decidió seguir en la Escuela Secundaria de Lanús. Siendo una de las seis mujeres mezcladas entre los 30 hombres que conformaban el grupo de estudios, Bahía recordó que el inicio no fue para nada fácil.

“Había profesores que me mandaban a lavar los platos, decían que no era para mí, que iba a repetir y que me cambie de colegio. No me dejaban usar herramientas”.

Sin darse por vencida, tomó una drástica decisión para poder seguir estudiando lo que más amaba: “Me tuve que convertir en un nene para que no desacrediten mi conocimiento. Usaba ropa de hombre, tenía el pelo cortito. Nunca dejé de sostener que era mujer, pero sí tenía una personalidad muy masculina”.

Por si fuera poco, la discriminación continuó su curso y la mujer también se vio perjudicada durante su experiencia en un empleo.

En una cadena de comidas rápidas, Bahía chocó contra su jefe, porque pese a estar capacitada para cubrir la vacante de mantenimiento, fue excluida por parte de sus superiores dado que el puesto solo estaba disponible para la rama masculina.

Con el apoyo de su mamá, que se convirtió en su primera clienta cuando comenzó a realizar actividades relacionada a su pasión, la joven empezó a cobrar popularidad en TikTok y casi sin quererlo se convirtió en viral rápidamente. “Nunca tuve como objetivo empezar a subir contenido periódicamente. Jamás pensé que podía llegar a tener la repercusión que tuvo y no lo hice con ese objetivo”, destacó.

El boom en la red social china llegó cuando publicó un video relacionado al proceso de medición de consumo. El mismo alcanzó 4.5 millones de reproducciones y su perfil no tuvo techo. De todos modos, la plataforma eliminó el video, pero la Profe Bahía volvió a subirlo para lograr las 5.6 millones de reproducciones. Una locura.

Por último, y a modo de reflexión, remarcó: “Llegar a estas chicas y la gente con la que me puedo sentir identificada. Es lo que me hubiera gustado tener cuando era chica, alguna referente que diga: ‘Bueno mirá esta mina tiene las uñas, se maquilla y también se hace una instalación de gas’. Siempre me gustó ese contraste y mi idea es llegar a ese ámbito, que las mujeres se animen a hacer algo que nunca se animaron. También me hablan mujeres grandes que me dicen que les hubiera encantado hacer esto”.